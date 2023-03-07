Cinemax Cinemas: Όλα όσα προβάλλονται από τις 9 έως τις 15/3/2023

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 7 Μαρτίου 2023, 13:19
Cinemax Cinemas: Όλα όσα προβάλλονται από τις 9 έως τις 15/3/2023

Στα Cinemax Cinemas, προβάλλονται από τις 9 έως τις 15 Μαρτίου, οι ακόλουθες ταινίες:

ΑΕΛΛΩ CINEMAX

Λ.ΠΑΤΗΣΙΩΝ 140 (Σταση ΗΣΑΠ Βικτώρια) Παρκινγκ 4€ (Αγ.Μελετίου 48)
210 8259974 – 2108214675  www.cinemax.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 8€ - ΠΡΟΒΟΛΕΣ 3D= 9,50€

ΠΑΙΔ. ΜΑΘ.΄ΦΟΙΤ. ΑΝΩ ΤΩΝ 65 – Κ.ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΑΜΕΑ – ΓΚΟΡΥΠ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ= 6,50€

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 5€ - ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

INSIDE: Πεμπ. – Τετ. = 20:15

CREED 3: Πεμπ. – Τετ. = 22:30

PUSS IN BOOTS – ΓΑΤΟΣ ΣΠΙΡΟΥΝΑΤΟΣ (μεταγλωττισμένο)Σαβ. Κυρ. 18:00

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

THE BANSHEES OF INISHERIN- ΤΑΠΝΕΥΜΑΤΑΤΟΥΙΝΙΣΕΡΙΝ: Πεμπ.-Τετ. 19:15

SCREAM 6: Πεμπ. – Τετ.: 21:45

ARGONAUTS (μεταγλωττισμένο)Σαβ. – Κυρ.: 17:15

ΑΙΘΟΥΣΑ 3

TAR: Πεμπ. – Τετ.: 19:00

INSIDE: Πεμπτ. – Τετ.: 22:10

MUMMIES  (μεταγλωττισμένο)Σαβ. Κυρ. 17:00

ΑΙΘΟΥΣΑ 4

SCREAM 6:Πεμπ. -Τετ. 19:50

THE RITUAL KILLER – ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ: Πεμπ. - Τετ. 22:20

ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΞ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ (μεταγλωττισμένο): 17:30

ΝΙΡΒΑΝΑ 1 & 2 CINEMAX

Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 192 (20μ.απο τον σταθμό Αμπελόκηποι του μετρό)

Τηλ. 2106469398 – 2106445221www.cinemax.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 8,50€

ΠΑΙΔ. ΜΑΘ. ΦΟΙΤ.ΑΜΕΑ -ΑΝΩ ΤΩΝ 65: 7,00€

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 5€ - ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:

TAR Πεμπ. – Τετ.: 17:50

THE BANSHEES OF INISHERIN -  ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΙΣΕΡΙΝ: Πεμπ.-Τετ.: 21:00

ΑΙΘΟΥΣΑ 2:

THE BANSHEES OF INISHERIN -  ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΙΣΕΡΙΝ: Πεμπ.-Κυρ..: 19:00

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ: Δευτ. – Τετ.: 18:50

TAR: Πεμπ. – Τετ.: 21:30

ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΞ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ (μεταγλωττισμένο) Σαβ.- Κυρ. 16:50

NANA CINEMAX

Λ.Βουλιαγμένης 179 Δαφνη (στάση μετρό Άγιος Ιωάννης) – ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Τηλ. 2109703158 – 210 9706865 www.cinemax.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,00€   ΠΡΟΒΟΛΕΣ 3D: 9,50€

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 5€ ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ

Προγραμμα Πέμπτη 9 Μαρτιου – 15 Μαρτίου 2023

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:

SCREAM 6:Πεμπ. – Τετ.: 20:00

CREED 3: Πεμπ. – Τετ.: 22:30

ARGONAUTS (μεταγλωττισμένο)Σαβ. 17:30

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κυριακή 17:00

ΑΙΘΟΥΣΑ 2:

TAR Πεμπ. – Τετ.: 18:50

THE RITUAL KILLER – ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ: 22:00

ΑΙΘΟΥΣΑ 3:

THE BANSHEES OF INISHERIN -  ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΙΣΕΡΙΝ: Πεμπ. –Τετ. 18:30 – 21:00

ARGONATUS (μεταγλωττισμένο) Κυριακή 16:30

AVATAR 3D Πέμπ. – Τετ.: 20:15

ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΞ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ (μεταγλωττισμένο):Σαβ. Κυρ. 18:00

ΑΙΘΟΥΣΑ 5

INSIDE: Πεμπ. – Τετ.: 20:00 – 22:15

PUSS IN BOOTS – ΓΑΤΟΣ ΣΠΙΡΟΥΝΑΤΟΣ (μεταγλωττισμένο)Σαβ. Κυρ. 17:45

ΑΙΘΟΥΣΑ 6

SCREAM 6: 19:00 – 21:30

MUMMIES (μεταγλωττισμένο) Σαβ. Κυρ. 17:00

ΚΗΦΙΣΙΑ 1 & 2 CINEMAX

Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 245 ΚΗΦΙΣΙΑ (Ζηρίνειο) (στάση ΗΣΑΠ Κηφισιά)

Τηλ. 2106899567 – 210 6832808 www.cinemax.gr ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,50€   ΠΡΟΒΟΛΕΣ 3D: 10,00€
ΠΑΙΔ. ΜΑΘ. ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΓΚΡΟΥΠ 10 ΑΤΟΜΩΝ: 7,00€

Πρόγραμμα Πέμπτη 9 Μαρτίου – Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:

THE BANSHEES OF INISHERIN – ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΙΣΕΡΙΝ Πεμπ. – Τετ. 18:30 – 21:00

ARGONAUTS (μεταγλωττισμένο): Σαβ. Κυρ. 16:30

ΑΙΘΟΥΣΑ 2:

INSIDE Πεμπ. Παρ. & Δευτ. – Τετ.: 17:45 – 20:00 – 22:15 Σαβ. Κυρ. 20:00 – 22:15

ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΞ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ (μεταγλωττισμένο)Σαβ.Κυρ. 17:45

ΚΗΦΙΣΙΑ 3 CINEMAX

ΔΡΟΣΙΝΗ 16 ΚΗΦΙΣΙΑ (απέναντι στο Βάρσο) σταση ΗΣΑΠ Κηφισιά

Τηλ. 2106231601 – 210 6231933 www.cinemax.gremail:cinemax1@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,50€

ΠΑΙΔ. ΜΑΘ. ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΊΑΣ – ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩ 10 ΑΤΟΜΩΝ: 7,00€

Πρόγραμμα Πέμπτη 9 Μαρτίου – Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023

ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ Πεμπ. – Τετ.: 18:45

TAR:Πεμπ. – Τετ. 21:15

MUMMIES (μεταγλωττισμένο) Σαβ. – Κυρ. 16:45

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 7 Μαρτίου 2023, 13:23