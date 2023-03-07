Cinemax Cinemas: Όλα όσα προβάλλονται από τις 9 έως τις 15/3/2023

Στα Cinemax Cinemas, προβάλλονται από τις 9 έως τις 15 Μαρτίου, οι ακόλουθες ταινίες:
ΑΕΛΛΩ CINEMAX
Λ.ΠΑΤΗΣΙΩΝ 140 (Σταση ΗΣΑΠ Βικτώρια) Παρκινγκ 4€ (Αγ.Μελετίου 48)
210 8259974 – 2108214675 www.cinemax.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 8€ - ΠΡΟΒΟΛΕΣ 3D= 9,50€
ΠΑΙΔ. ΜΑΘ.΄ΦΟΙΤ. ΑΝΩ ΤΩΝ 65 – Κ.ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΑΜΕΑ – ΓΚΟΡΥΠ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ= 6,50€
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 5€ - ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
INSIDE: Πεμπ. – Τετ. = 20:15
CREED 3: Πεμπ. – Τετ. = 22:30
PUSS IN BOOTS – ΓΑΤΟΣ ΣΠΙΡΟΥΝΑΤΟΣ (μεταγλωττισμένο)Σαβ. Κυρ. 18:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
THE BANSHEES OF INISHERIN- ΤΑΠΝΕΥΜΑΤΑΤΟΥΙΝΙΣΕΡΙΝ: Πεμπ.-Τετ. 19:15
SCREAM 6: Πεμπ. – Τετ.: 21:45
ARGONAUTS (μεταγλωττισμένο)Σαβ. – Κυρ.: 17:15
ΑΙΘΟΥΣΑ 3
TAR: Πεμπ. – Τετ.: 19:00
INSIDE: Πεμπτ. – Τετ.: 22:10
MUMMIES (μεταγλωττισμένο)Σαβ. Κυρ. 17:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 4
SCREAM 6:Πεμπ. -Τετ. 19:50
THE RITUAL KILLER – ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ: Πεμπ. - Τετ. 22:20
ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΞ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ (μεταγλωττισμένο): 17:30
ΝΙΡΒΑΝΑ 1 & 2 CINEMAX
Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 192 (20μ.απο τον σταθμό Αμπελόκηποι του μετρό)
Τηλ. 2106469398 – 2106445221www.cinemax.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 8,50€
ΠΑΙΔ. ΜΑΘ. ΦΟΙΤ.ΑΜΕΑ -ΑΝΩ ΤΩΝ 65: 7,00€
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 5€ - ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
TAR Πεμπ. – Τετ.: 17:50
THE BANSHEES OF INISHERIN - ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΙΣΕΡΙΝ: Πεμπ.-Τετ.: 21:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
THE BANSHEES OF INISHERIN - ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΙΣΕΡΙΝ: Πεμπ.-Κυρ..: 19:00
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ: Δευτ. – Τετ.: 18:50
TAR: Πεμπ. – Τετ.: 21:30
ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΞ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ (μεταγλωττισμένο) Σαβ.- Κυρ. 16:50
NANA CINEMAX
Λ.Βουλιαγμένης 179 Δαφνη (στάση μετρό Άγιος Ιωάννης) – ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Τηλ. 2109703158 – 210 9706865 www.cinemax.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,00€ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 3D: 9,50€
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 5€ ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ
Προγραμμα Πέμπτη 9 Μαρτιου – 15 Μαρτίου 2023
ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
SCREAM 6:Πεμπ. – Τετ.: 20:00
CREED 3: Πεμπ. – Τετ.: 22:30
ARGONAUTS (μεταγλωττισμένο)Σαβ. 17:30
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κυριακή 17:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
TAR Πεμπ. – Τετ.: 18:50
THE RITUAL KILLER – ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ: 22:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 3:
THE BANSHEES OF INISHERIN - ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΙΣΕΡΙΝ: Πεμπ. –Τετ. 18:30 – 21:00
ARGONATUS (μεταγλωττισμένο) Κυριακή 16:30
AVATAR 3D Πέμπ. – Τετ.: 20:15
ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΞ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ (μεταγλωττισμένο):Σαβ. Κυρ. 18:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 5
INSIDE: Πεμπ. – Τετ.: 20:00 – 22:15
PUSS IN BOOTS – ΓΑΤΟΣ ΣΠΙΡΟΥΝΑΤΟΣ (μεταγλωττισμένο)Σαβ. Κυρ. 17:45
ΑΙΘΟΥΣΑ 6
SCREAM 6: 19:00 – 21:30
MUMMIES (μεταγλωττισμένο) Σαβ. Κυρ. 17:00
ΚΗΦΙΣΙΑ 1 & 2 CINEMAX
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 245 ΚΗΦΙΣΙΑ (Ζηρίνειο) (στάση ΗΣΑΠ Κηφισιά)
Τηλ. 2106899567 – 210 6832808 www.cinemax.gr ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,50€ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 3D: 10,00€
ΠΑΙΔ. ΜΑΘ. ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΓΚΡΟΥΠ 10 ΑΤΟΜΩΝ: 7,00€
Πρόγραμμα Πέμπτη 9 Μαρτίου – Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023
ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
THE BANSHEES OF INISHERIN – ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΙΣΕΡΙΝ Πεμπ. – Τετ. 18:30 – 21:00
ARGONAUTS (μεταγλωττισμένο): Σαβ. Κυρ. 16:30
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
INSIDE Πεμπ. Παρ. & Δευτ. – Τετ.: 17:45 – 20:00 – 22:15 Σαβ. Κυρ. 20:00 – 22:15
ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΞ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ (μεταγλωττισμένο)Σαβ.Κυρ. 17:45
ΚΗΦΙΣΙΑ 3 CINEMAX
ΔΡΟΣΙΝΗ 16 ΚΗΦΙΣΙΑ (απέναντι στο Βάρσο) σταση ΗΣΑΠ Κηφισιά
Τηλ. 2106231601 – 210 6231933 www.cinemax.gremail:cinemax1@otenet.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,50€
ΠΑΙΔ. ΜΑΘ. ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΊΑΣ – ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩ 10 ΑΤΟΜΩΝ: 7,00€
Πρόγραμμα Πέμπτη 9 Μαρτίου – Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023
ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ Πεμπ. – Τετ.: 18:45
TAR:Πεμπ. – Τετ. 21:15
MUMMIES (μεταγλωττισμένο) Σαβ. – Κυρ. 16:45