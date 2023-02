Cinemax Cinemas: Όλα όσα προβάλλονται σήμερα: Τρίτη 28/02

Στα Cinemax Cinemas, προβάλλονται σήμερα Τρίτη 28 Φεβρουαρίου, οι ακόλουθες ταινίες:



ΑΕΛΛΩ Cinemax

ANT-MAN ΚΑΙ WASP: ΚΒΑΝΤΟΜΑΝΙΑ ... 21:45

JUJUTSU KAISEN 0: THE MOVIE - ... 19:00

MISSING - MISSING... 22:00

TAR - TAR... 18:20 21:30

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ - WOMEN T... 19:45

ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΙΣΕΡΙΝ - THE... 19:15 21:15

ΝΑΝΑ Cinemax

ANT-MAN ΚΑΙ WASP: ΚΒΑΝΤΟΜΑΝΙΑ ... 19:20 22:00

AVATAR: THE WAY OF WATER - AVA... 20:15 (3D)

JUJUTSU KAISEN 0: THE MOVIE - ... 18:45

MISSING - MISSING... 19:30 21:50

TAR - TAR... 18:15 21:30

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ - WOMEN T... 21:00

ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΙΣΕΡΙΝ - THE... 19:00 21:30

KΗΦΙΣΙΑ 1 - 2 Cinemax

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ - WOMEN T... 19:30

ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΙΣΕΡΙΝ - THE... 18:00 20:30 21:45

KΗΦΙΣΙΑ 3 Cinemax Europa Cinemas

TAR - TAR... 18:00 21:10

NIPBANA 1 - 2 Cinemax Europa Cinemas

ΒΑΒΥΛΩΝΑ - BABYLON... 21:15

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ - WOMEN T... 19:00

Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ - GODLAND... 18:10

ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΙΣΕΡΙΝ - THE... 21:00