«Cocaine Bear»: Μια κωμωδία τρόμου από την Ελίζαμπεθ Μπανκς

Εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία της πτώσης ενός αεροπλάνου που μετέφερε ναρκωτικά το 1985, την χαμένη κοκαΐνη και την μαύρη αρκούδα που την έφαγε, αυτή η άγρια μαύρη κωμωδία βρίσκει μια ιδιόρρυθμη ομάδα αστυνομικών, εγκληματιών, τουριστών και εφήβων μαζεμένους σε ένα δάσος στην Τζόρτζια, όπου ένα θηρίο 500 κιλών κατάπιε μια τεράστια ποσότητα κοκαΐνης και βγήκε στο κυνήγι για περισσότερη κοκαΐνη …και αίμα.

Στο Cocaine Bear πρωταγωνιστεί η Κέρι Ράσελ (The Americans) ο Ο’ Σι Τζάκσον, JR, ο Κρίστιαν Κόνβερι (Sweet Tooth),ο Άλντεν Έρενράιχ (Solo: A Star Wars Story). Ο Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον (Μοντέρνα Οικογένεια), η Μπρούκλιν Πρινς (The Florida Project), ο Ισάϊα Γουίτλοκ JR. (Η Παρείσφρηση), ο Κρίστοφερ Χίβτζου (Games of Thrones), η Χάνα Χόκστρα (Οι Άγγελοι του Τσάρλι 2019) και ο Άαρον Χόλιντέι (Αιχμηρά Αντικείμενα) με τουε βραβευμένους με ΕΜΜΥ Μάργκο Μάρτιντεϊλ (The Americans) και Ρέι Λιόττα (Τα καλά παιδιά).

Cocaine Bear

Θρίλερ, αμερικάνικης παραγωγής του 2023, σε σκηνοθεσία Ελίζαμπεθ Μπανκς

Δείτε το τρέιλερ: