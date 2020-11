Cosmote TV: Τα top της τηλεθέασης για την εβδομάδα 26 Οκτωβρίου -1 Νοεμβρίου

Η οικογενειακή κωμωδία του Ρόμπερτ Ντε Νίρο «Πόλεμος στο Σπίτι» (The War With Grandpa), που εγκαινίασε τη νέα υπηρεσία της Cosmote TV για την ενοικίαση ταινιών αμέσως μετά την κινηματογραφική τους πρεμιέρα, βρέθηκε στην κορυφή της προτίμησης των τηλεθεατών την εβδομάδα 26/10-1/11. Οι επίσης οικογενειακές ταινίες «Happy Halloween Scooby-Doo!» και «Captain Sabertooth and the Magic Diamond» συμπληρώνουν αυτή την εβδομάδα το top 3 των τίτλων που επιλέχθηκαν προς ενοικίαση.

Στα κανάλια Cosmote Cinema HD, την «πρωτιά» κατέκτησε η βιογραφική ταινία του Άγγελου Φραντζή «Ευτυχία», σε συμπαραγωγή Cosmote TV, ενώ μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο Cosmote TV PLUS, το ενδιαφέρον του κοινού κέρδισε το υποψήφιο για Oscar® θρίλερ του Ρόμπερτ Έγκερς, «Ο Φάρος» (The Lighthouse), με τους Γουίλεμ Νταφόε και Ρόμπερτ Πάτινσον, η νέα σειρά φαντασίας «Siren» και η γαλλική μίνι σειρά μυστηρίου «Fear by the lake», που έκαναν πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back στο Cosmoτε Series Marathon HD..

Από το αθλητικό πρόγραμμα της CosmoteTV, πρώτοι σε τηλεθέαση αναδείχτηκαν οι αγώνες των ελληνικών ομάδων στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA και, συγκεκριμένα, τα ματς Πόρτο-Ολυμπιακός (UEFA Champions League), Γρανάδα-ΠΑΟΚ (UEFA Europa League) και ΑΕΚ-Λέστερ (UEFA Europa League).

Τέλος, το αφιέρωμα του Cosmote History HD για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, «κέρδισε» την περασμένη εβδομάδα τους φαν των ντοκιμαντέρ, με τη συμπαραγωγή της Cosmote TV «Ελληνοϊταλικός Πόλεμος: Με το Χαμόγελο στα Χείλη», το ντοκιμαντέρ «Το Μπαλκόνι - Μνήμες Κατοχής» και το νέο επεισόδιο της εκπομπής «Μηχανή του Χρόνου», για την ελληνοϊταλική μάχη στο ύψωμα 731, να έρχονται πρώτα σε τηλεθέαση.