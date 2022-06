Δέσποινα Μοίρου: Η διεθνής ηθοποιός έλαμψε στο κόκκινο χαλί, του Φεστιβάλ των Καννών με δύο σπουδαίες αμερικανικές ταινίες

Διπλή, λαμπερή εμφάνιση, στη μεγάλη γιορτή, του Φεστιβάλ των Καννών 2022, έκανε φέτος, η Δέσποινα Μοίρου. Η διεθνούς φήμης ηθοποιός, έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί, με αφορμή, τη συμμετοχή της, σε δύο ξενόγλωσσες αμερικανικές ταινίες, με διάσημες υπογραφές, ούσα η μόνη Ελληνίδα, που έχει καταφέρει, κάτι τέτοιο, μέχρι σήμερα.

H προβολή της χολιγουντιανής κωμωδίας «Tango Shalom», κέρδισε το χειροκρότημα του κατάμεστου θεάτρου, όσο και η Δέσποινα Μοίρου για την ερμηνεία της, αντιπροσωπεύοντας όλο το cast των ηθοποιών, ανάμεσά τους, μεγάλα ονόματα της αμερικανικής βιομηχανίας κινηματογράφου, όπως η Laine Kazan, η Renee Taylor, η Faye Dunaway, και άλλοι, που σκηνοθέτησε, ο Gabriel Bologna.

Απαστράπτουσα, μέσα στην φλογερή, υψηλής ραπτικής τουαλέτας της, δια χειρός του Joycard Concept, τράβηξε πάνω της, όλα τα φλας των φωτογράφων, ενώ κέρδισε τις καλύτερες κριτικές και σχόλια, για την ερμηνεία της, ως μία, φανατική, θρησκευόμενη Εβραία.

Άκρως εντυπωσιακή, μέσα στην κατακόκκινη τουαλέτα της by Laskaris, ήταν και η εμφάνισή της, την ημέρα προβολής-πρεμιέρας του «Crimes of future», του θρυλικού σκηνοθέτη David Cronenberg, που τον κέρδισε με το ταλέντο της και το ταπεραμέντο της, σε ένα σκληρό κάστινγκ, μεταξύ εκατοντάδων ηθοποιών! Η Ελληνίδα ηθοποιός, έδωσε το παρών της, στο πλευρό του, διάσημου σκηνοθέτη, αλλά και των υπολοίπων συντελεστών της ταινίας, κερδίζοντας για μία ακόμη φορά, κοινό, και δημοσιογράφους, για τον ρόλο της. Ένα ακόμη μεγάλο «λιθαράκι» στη σπουδαία καριέρα, που πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια στην Αμερική, μετά και την τεράστια επιτυχία της, παίζοντας και συν-σκηνοθετώντας, με τον Ridley Scott, στη νέα του ταινία, «Life in a day», που θα είναι υποψήφια του χρόνου, στο Φεστιβάλ των Καννών.

Η διεθνής ηθοποιός, πραγματικά έκλεψε τις εντυπώσεις τόσο με την παρουσία της, και τις στιλιστικές επιλογές της, με πανάκριβες τουαλέτες διασήμων σχεδιαστών, όσο και με τις σπουδαίες ερμηνείες, που κάνει πια, σε παγκόσμιο επίπεδο. Δίνοντας το παρών της, στα πιο λαμπερά πάρτι του Φεστιβάλ των Καννών, αλλά και στο red carpet, και ούσα γνωστή πλέον, στον δημοσιογραφικό κόσμο, παγκοσμίως, μέσα από τις διάσημες συνεργασίες της, αλλά και τη θριαμβευτική συμμετοχή της στο περσινό Φεστιβάλ των Καννών, όπου σάρωσε με την ταινία, όπου υποδυόταν τη Σοφία Λόρεν, έδωσε συνεντεύξεις, σε μεγάλα κανάλια, στην γαλλική τηλεόραση, στην καναδέζικη τηλεόραση, στην κυπριακή, στην ισπανική, αλλά και στον ξένο τύπο, γενικότερα. Μεγάλες στιγμές για εκείνη στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών, η συνάντησή της με τον διάσημο σκηνοθέτη Γκιγιέρμο Ντε Τόλο, αλλά και το κάλεσμα, στο prive party, του Τομ Κρουζ, αλλά και το ότι δέχθηκε, βροχή προτάσεων, από διεθνούς φήμης σκηνοθέτες και παραγωγούς, για νέες ταινίες.