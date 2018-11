Διαγωνισμός Ταινίας μικρού μήκους με θέμα «Περήφανοι για την κληρονομιά μας, ανοιχτοί στον κόσμο»

Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο της Ευρώπης, με την υποστήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης, διοργανώνει διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους με θέμα «Περήφανοι για την κληρονομιά μας, ανοιχτοί στον κόσμο» («Proud of Our Heritage, Open to the World»).Οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν με φωτογραφική μηχανή ή smartphone ένα σύντομο βίντεο/ ταινία μικρού μήκους (1'-3') που θα παρουσιάζει γιατί είναι σημαντική η πολιτιστική κληρονομιά και γιατί είναι σημαντικό να τη μοιραστούν οι άνθρωποι μεταξύ τους.Τα καλύτερα βίντεο θα επιλεγούν από κριτική επιτροπή αποτελούμενη από ανώτερα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης και επαγγελματίες κινηματογράφου και θα προβληθούν στην τελετή λήξης του διαγωνισμού. Εκτός από την πρώτη ταινία που θα επιλέξει η κριτική επιτροπή και θα βραβευθεί, οι ταινίες μικρού μήκους θα αναρτηθούν σε μέσα κοινωνική δικτύωσης, όπου θα βραβευθεί η πιο αγαπητή (βάσει των περισσότερων likes). Θα δοθεί επίσης βραβείο στον συντάκτη της καλύτερης κριτικής μέσω σχολίου στα κοινωνικά μέσα.H προθεσμία υποβολής ταινιών είναι 5 Δεκεμβρίου 2018. Το βίντεο θα πρέπει να σταλεί σε μορφή mp4, μαζί με σχετική αίτηση -διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο https://rm.coe.int/short-film-competition-rules-and-registration-form/16808ead49 - στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.film.competition.heritage@gmail.com