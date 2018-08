Διάσημοι ηθοποιοί στο Φεστιβάλ της Ντοβίλ

Οι Aμερικανοί ηθοποιοί Μόργκαν Φρίμαν, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Ελ Φάνινγκ και ο Αυστραλός Τσέισον Κλαρκ θα δώσουν το παρών στο Φεστιβάλ Αμερικανικού Κινηματογράφου στην Ντοβίλ, στη βορειοδυτική Γαλλία, που ανοίγει αυλαία στις 31 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 9 Σεπτεμβρίου.



Ο Μόργκαν Φρίμαν, 81 χρόνων, «είναι ένας τεράστιος ηθοποιός που στην καριέρα του έχει επιδείξει καλλιτεχνικές και πολιτικές επιλογές που τιμούν τον άνθρωπο. Ήρθε δύο φορές στην Ντοβίλ. Μας συγκίνησε με την ταπεινοφροσύνη του», δήλωσε ο Μπρούνο Μπαρντ σκηνοθέτης του φεστιβάλ, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.



Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτης κράτησε διακριτική στάση αφότου τον περασμένο Μάιο κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση από οκτώ γυναίκες. Σε συνέντευξη που έδωσε στο κανάλι CNN μετά την υπόθεση Γουάινστιν, ο Φρίμαν είπε: «Δεν παρενόχλησα ποτέ γυναίκες». Επίσης, δεκάδες άτομα που ρωτήθηκαν από το CNN για τον Φρίμαν εγκωμίασαν την άψογη συμπεριφορά του.



Απαντώντας στην ερώτηση εάν η σκιά της υπόθεσης Γουάινστιν θα πλανάται πάνω από το Φεστιβάλ ο Μπαρντ είπε: «Αδιαφορώ παντελώς. Διευθύνω ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ. Δεν είναι ο ρόλος μου να συζητώ γεγονότα της πολιτικής επικαιρότητας. Αφήνω τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».



Η 53χρονη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, γνωστή από την σειρά «Sex and the City», θα παρουσιάσει την τελευταία ταινία της «Here and Now» του Γάλλου σκηνοθέτη Φαμπιέν Κονστάν στις 6 Σεπτεμβρίου.