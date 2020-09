Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμώλου: Για δεύτερη χρονιά από 1η έως 7 Σεπτεμβρίου

Η εταιρεία παραγωγής Glory Films και ο Δήμος Κιμώλου συνδιοργανώνoυν το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμώλου υπό την αιγίδα του ΕΟΤ

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται από την 1η έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2020. Μεγάλος χορηγός του φεστιβάλ είναι η ΕΡΤ.

Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμώλου θα προβληθούν ταινίες και ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο. Το διαγωνιστικό τμήμα αποτελείται από έξι ταινίες μεγάλου μήκους, ενώ τρία ντοκιμαντέρ συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκτός συναγωνισμού. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία του νησιού.

Αρωγός του φεστιβάλ είναι η ανήσυχη εθελοντική ομάδα Κιμωλίστες και χορηγός του η εταιρεία Ορυκτών Μπεντομάιν.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμώλου Manuel de Coco υπογραμμίζει: «Στόχος μας είναι το φεστιβάλ να καθιερωθεί ως θεσμός, για το λόγο αυτό, παρότι η οικονομική υποστήριξη για το 2020 ήταν ελάχιστη, προτίμησα να συνεχιστεί έστω και με περιορισμένο αριθμό καλεσμένων, όπως και με λιγότερες προβολές ταινιών, από το να διεξαχθεί online ή να ακυρωθεί. O πολιτισμός πάντα βρίσκει διεξόδους ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους της ιστορίας».

Δείτε το τρέιλερ:

Το φεστιβάλ άνοιξε την Τρίτη 1/9 με την προβολή του ντοκιμαντέρ παραγωγής ΕΡΤ «Πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμώλου» σε σκηνοθεσία του Μανώλη Παπανικήτα. Το ντοκιμαντέρ διάρκειας 27 λεπτών περιγράφει τις καλύτερες στιγμές του φεστιβάλ 2019. Ένα πρωτοποριακό ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο φεστιβάλ για το φεστιβάλ.

Στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν έξι ταινίες μυθοπλασίας από όλο τον κόσμο, παραγωγής 2019. Οι ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος θα προβληθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έχουν επιλεχθεί από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ Manuel de Coco, ο οποίος διατηρεί την ίδια προσέγγιση ως προς το ύφος των ταινιών, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του και για δεύτερη χρονιά σε αληθινές ιστορίες, αυτοβιογραφίες και δράματα εποχής.

Το φεστιβάλ κλείνει την Δευτέρα 7/9 με το ντοκιμαντέρ «Ένα Αρχιπέλαγος Χωρίς Πλαστικά» παραγωγής 2019 σε σκηνοθεσία – παραγωγή του Σωτήρη Δανέζη με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιου Κ. Λασκαρίδη. Το ντοκιμαντέρ διάρκειας 56 λεπτών έχει θέμα τα πλαστικά μίας χρήσης, τη ρύπανση που προκαλούν στις ελληνικές θάλασσες και τις προσπάθειες για την σταδιακή κατάργησή τους. Εκπρόσωποι του Ιδρύματος καθώς και του προγράμματος SeaChange Greek Islands θα βρίσκονται στο φεστιβάλ και θα διοργανώνουν δράσεις καθαρισμών ακτών και βυθών.

Ταινίες διαγωνιστικού τμήματος

Nomades / Μαρόκο /Γαλλία (Δράμα) 87’

A Certain Kind of Silence / Τσεχία (Ψυχολογικό Θρίλερ) 96’

Send me to the Clouds / Kίνα (Ψυχολογικό Δράμα) 99’

A Dark, Dark Man / Καζακστάν (Αστυνομική/Μαύρη Κωμωδία) 130’

A Dose of Happiness / Bουλγαρία (Δράμα/Αυτοβιογραφία) 100’

Arracht / Ιρλανδία (Δραματική/Εποχής) 84’

Οι ταινίες, ορισμένες από τις οποίες έχουν κάνει παγκόσμια πρεμιέρα σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ (San Sebastian Film Festival, Busan International Film Festival, Karlovy Vary International Film Festival, Tallin Black Nights Film Festival κ.ά.), θα διεκδικήσουν το Χρυσό Δέντρο, καθώς και τα βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας και το Βραβείο ΕΡΤ που θα απονείμει πενταμελής διεθνής κριτική επιτροπή.

Πρόεδρος της εφετινής κριτικής επιτροπής είναι Αριστοτέλης Μεταξάς (Διευθυντής Φωτογραφίας, Μέλος ΔΣ ΕΡΤ) και μέλη οι Φραντσέσκα Μπαρτελίνι (Ηθοποιός και Σκηνοθέτης, Ιταλία), Κάρλος Αλαστρουέι (Σκηνοθέτης, Παραγωγός, Ισπανία), Κάτια Πανταζή (Παραγωγός, Ελλάδα), Ιλία Αντονένκο (Σκηνοθέτης, Διευθυντής Φεστιβάλ, Ρωσία).