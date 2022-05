Dirty Dancing, με την Τζένιφερ Γκρέι 35 χρόνια μετά

Έχουν περάσει 35 χρόνια από τότε που το αρχικό Dirty Dancing κυκλοφόρησε στη μεγάλη οθόνη και τώρα ετοιμάζεται ένα σίκουελ της πολυαγαπημένης ταινίας.

Η Τζένιφερ Γκρέι -η οποία έπαιξε τη Φράνσις (Μπέιμπι) Χάουσμαν στην καλτ κλασική ταινία - επιβεβαιώθηκε ότι θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία.

Το κινηματογραφικό στούντιο Lionsgate ανακοίνωσε τα νέα κατά την παρουσίασή του στο CinemaCon στο Λας Βέγκας, σύμφωνα με το Entertainment Weekly.

Ένα σύντομο βίντεο προβλήθηκε στο κοινό των εμπειρογνωμόνων της βιομηχανίας, το οποίο ενσωμάτωσε πλάνα από την αρχική ταινία και μια φωνή που αναγγέλλει, "Η Jennifer Gray επιστρέφει στο Kellerman's στο επόμενο κεφάλαιο".

«Κέλερμαν» είναι το όνομα του καλοκαιρινού θερέτρου όπου διαδραματίζεται η δράση του Dirty Dancing.

H Γκρέι πρόκειται να κυκλοφορήσει μια νέα βιογραφία με τίτλο Out of the Corner - μια αναφορά στη διάσημη φράση της ταινίας: "Nobody puts Baby in the corner..."

Ο Πάτρικ Σουέιζι, ο οποίος υποδύθηκε τον δάσκαλο χορού Τζόνι Καστλ στην πρώτη ταινία, πέθανε δυστυχώς από καρκίνο στο πάγκρεας το 2009, σε ηλικία 57 ετών.

Αξίζει να αναφερθεί πως η παραγωγή του πρώτου «Dirty Dancing» κόστισε 5 εκατομμύρια δολάρια (4.2 εκατ. ευρώ) και απέφερε κέρδη 218 εκατομμύρια δολάρια (185 εκατ. ευρώ). Να σημειωθεί πως, παρά το γεγονός ότι ήταν μια ρομαντική κομεντί, η ταινία του 1987, άγγιζε διάφορα ζητήματα της εποχής, όπως αυτό των αμβλώσεων καθώς και την προκατάληψη που υπήρχε ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις.

Πηγή: news.sky.com