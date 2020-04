Δωρεάν ταινίες και ξένα παιδικά φιλμ από το 60ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Πάσχα με ελληνικό σινεμά από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Συνεχίζοντας τις online δράσεις του τις δύσκολες ημέρες της απομόνωσης, το Φεστιβάλ προσφέρει δωρεάν, μέσω της δημοφιλούς διαδικτυακής πλατφόρμας FestivalScope, επιλεγμένες ελληνικές ταινίες από το πρόγραμμα της 60ής διοργάνωσης, καθώς και ταινίες για παιδιά.

Οι θεατές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις ταινίες από την Τρίτη 14 έως την Κυριακή 26 Απριλίου στην ασφαλή και αναγνωρισμένη από επαγγελματίες διαδικτυακή πλατφόρμα, κάνοντας μια απλή, δωρεάν εγγραφή στην πλατφόρμα (https://www.festivalscope.com/). Κάθε ταινία θα είναι διαθέσιμη για 300 θεάσεις.

Έπειτα από προτροπή και υποστήριξη από το υπουργείο Πολιτισμού, το Φεστιβάλ επωμίζεται το κόστος αυτής της ενέργειας, ενώ έχει δώσει και ένα μικρό ποσό σε όλους τους παραγωγούς για τα δικαιώματα της προβολής.

Συγκεκριμένα, το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει τις παρακάτω ταινίες:

Απόστρατος του Ζαχαρία Μαυροειδή:

Ο Άρης, ένας τριαντάρης επιχειρηματίας στα όρια της χρεοκοπίας, μετακομίζει στο σπίτι του εκλιπόντος παππού Αριστείδη, απόστρατου αξιωματικού του Ελληνικού Στρατού. Σύντομα ξανασμίγει με έναν παλιό φίλο του Αριστείδη. Προσπαθώντας να φανεί αντάξιος του ονόματός του, ο Άρης σταδιακά ταυτίζεται με τον παππού του. Η ταινία συμμετείχε στο τμήμα Crossroads

co-production Forum 2013 και στη δράση Thessaloniki Goes to CannesWorksin Progress 2019 της Αγοράς του ΦΚΘ. Με τους: Μιχάλη Σαράντη, Γιώτα Φέστα, Θανάση Παπαγεωργίου.

Γεννημένος 8η Μαρτίου του Λυμπέρη Διονυσόπουλου:

Οι γυναίκες έχουν καταλάβει τον κόσμο και έχουν εκτελέσει τον αντρικό πληθυσμό. Ένας ταγμένος μισογύνης, ο Λεωνίδας, θα καταφέρει να επιζήσει. Όταν θα γνωρίσει την Οφηλία, μια νεαρή επαναστάτρια και σινεφίλ, τα πράγματα θα πάρουνε μια περίεργη τροπή. Με τους: Μαίρη Σεΐσογλου, Λυμπέρη Διονυσόπουλο, Δέσποινα Χαλίδου.

Δεν ακούμε τα τραγούδια του Τάκη Παπαναστασίου:

Ο Νίκος και η Νόρα προσκαλούν στο σπίτι τους τον Άγγελο για να περάσει τη νύχτα μαζί τους. Η βραδιά περιλαμβάνει έναν πίνακα του Ντιμπιφέ, κιμονό και γουέστερν, ένα καμένο κοτόπουλο, τον Έλβις και την Ντίτριχ. Πρωταγωνιστούν οι: Νόρα - Νάνσυ Σιδέρη, Νίκος - Πάνος Παπαδόπουλος, Άγγελος – ΜιχαήλΤαμπακάκης.

Εξορία του Βασίλη Μαζωμένου:

Ο Άρης, πασχίζει να εγκαταλείψει τη χώρα μέσα σε μια βάρκα. Καταφέρνει να γλιτώσει τον πνιγμό αλλά με την επιστροφή του, ρίχνεται σ’ έναν αγώνα επιβίωσης που θα τον φέρει στα όρια της ανθρώπινης αντοχής.



Πρωταγωνιστούν: Κατερίνα Τσάση – Δέδε, Στέφανος Κακαβούλης, Αγγελική Καρυστινού.

Ζίζοτεκ του Βαρδή Μαρινάκη:

Μετά την εγκατάλειψη του εννιάχρονου Ιάσωνα από τη μητέρα του σε ένα πανηγύρι δίπλα στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας, βρίσκει καταφύγιο σε μια καλύβα στη μέση του δάσους που ανήκει σε ένα απομονωμένο και ιδιότροπο μεσήλικα, τον Μηνά. Μια συγκινητική ιστορία για τη λαχτάρα για οικειότητα.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο τμήμα East of the West στο ΚάρλοβιΒάρι. Η ταινία συμμετείχε στα τμήματα Crossroadsco-productionForum 2012 και Agora Worksin Progress 2017 της Αγοράς του ΦΚΘ.

Με τους: Πηνελόπη Τσιλίκα, Αύγουστο Λάμπρου-Νεγρεπόντη, Δημήτρη Ξανθόπουλο.

Το θολάμι του Βασίλη Νούλα:

Βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του Νίκου Κάσδαγλη, η ταινία ακολουθεί την ταραχώδη διαδρομή της Δέσποινας, μέλους τρομοκρατικής οργάνωσης, στο κέντρο της πόλης,όπου προσπαθεί να κρατηθεί, όπως μπορεί, στη ζωή αφού έχει διαπράξει έναν φόνο. Μέσα από την ταραγμένη διαδρομή της κεντρικής ηρωίδας διαγράφεται ένα πορτρέτο της Αθήνας. Πρωταγωνιστούν: Δέσποινα Χατζηπαυλίδου, Νίκος Σάμπαλης, Βίκυ Κυριακουλάκου.

Περσεφόνη του Κώστα Αθουσάκη:

Μια ελληνο-ιαπωνική κινηματογραφική οπερέτα, που ζωντανεύει τον μύθο της αρπαγής της Περσεφόνης μπροστά στα μάτια ενός γκρουπ γυναικών από την Ιαπωνία,την ώρα που η άφιξη του ξένου άντρα αναστατώνει τα μέλη της οικογένειας του ξενώνα Persephone. Η ταινία συμμετείχε στη δράση Thessaloniki Goes to Cannes Worksin Progress 2019 της Αγοράς του ΦΚΘ.

Με τους: Έλσα Λεκάκου, Δημήτρη Ήμελλο, Κατερίνα Λυπηρίδου, Ευαγγελία Καρακατσάνη.

Ο Πύραυλος του Στέφανου Σιταρά:

Ο Στάθης, χρόνια γνωστός για τη μυθομανία του, αναγκάζεται να αποδείξει στους φίλους του την ύπαρξη ενός «απόρρητου πυραύλου» (που μόνο εκείνος ξέρει), προκειμένου να μην τους χάσει. Γυρισμένος με μη-ηθοποιούς στην πορεία τεσσάρων ετών, Ο Πύραυλος αφηγείται την πραγματική ιστορία μιας παρέας, την τελευταία νύχτα του καλοκαιριού. Πρωταγωνιστούν: Αν-Μαρί Λεζινό, Άρης Μαυρόπουλος, Μαριέτη Παπαθεοδώρου κ.ά

@9: Στα εννιά του Άγγελου Σπάρταλη:

Ένα κορίτσι φάντασμα, ηλικίας εννέα ετών, καταλαμβάνει τα κατασχεθέντα από τις τράπεζες διαμερίσματα του κέντρου των Αθηνών και επιτίθεται με βία στους μεσίτες και στους νέους αγοραστές. Ένα νεαρό ερωτευμένο ζευγάρι, στο ξεκίνημα της κοινής του ζωής, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το μικρό φάντασμα για δικό του όφελος. Πρωταγωνιστούν: Δήμητρα Σπάρταλη, Vassilis Awad, Σοφία Παπαδοπούλου, Άγγελος Παπαδημητρίου κ.ά.

Cosmic Candy της Ρηνιώς Δραγασάκη:

Η Άννα, μια μοναχική και ιδιόρρυθμη ταμίας σουπερμάρκετ αναγκάζεται να πάρει υπό την προστασία της το δεκάχρονο κορίτσι του διπλανού διαμερίσματος, ύστερα από τη μυστηριώδη εξαφάνιση του πατέρα του. Την απασχολούν, επίσης, η πιθανή της απόλυση και ένα ρομαντικό ειδύλλιο. Και όλα αυτά υπό την επήρεια υπερβολικής ποσότητας Cosmic Candy , της καραμέλας που σκάει στο στόμα. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Fantastic Fest του Όστιν στο Τέξας και στο Sitges στην Ισπανία. Συμμετείχε, επίσης, στο τμήμα Crossroadsco-production Forum 2013 και Agora Worksin Progress 2016 της Αγοράς του ΦΚΘ.

Με τους: Μαρία Κίτσου, Μάγια Πιπερά, Κίμωνα Κουρή.

Winona του Αλέξανδρου Βούλγαρη (The Boy):

Η πέμπτη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη και μουσικού, Αλέξανδρου Βούλγαρη (The Boy), μάς συστήνει τέσσερις γυναίκες που πηγαίνουν σε μια παραλία για να απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Γυρισμένη με φιλμ 16mm, η Winona αιχμαλωτίζει στον φακό της τον αισθησιασμό που προκύπτει από το φως, το νερό και τη νεαρή σάρκα, καλώντας μας να ανακαλύψουμε τα μυστικά που κρύβονται πίσω από, φαινομενικά, ανέμελα παιχνίδια. Η ταινία συμμετείχε στη δράση Thessaloniki Goes to CannesWorks in Progress 2019 της Αγοράς του ΦΚΘ. Πρωταγωνιστούν: Ανθή Ευστρατιάδου, Σοφία Κόκκαλη, Ηρώ Μπέζου, Δάφνη Πατακιά.

Το θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών του Σύλλα Τζουμέρκα:

Δύο γυναίκες (Αγγελική Παπούλια, Γιούλα Μπούνταλη) ζουν σε μιαεπαρχιακή πόλη στη Δυτική Ελλάδα. Όταν ένας μυστηριώδης θάνατος φέρνει τα πάνω-κάτω στη μικρή τους πόλη και πυροδοτεί έναν άγριο κύκλο βίας, οι ζωές των δύο γυναικών που μέχρι χτες αγνοούσαν η μία την ύπαρξη της άλλης, θα αρχίσουν να συγκλίνουν. Η συνάντησή τους θα μπορούσε να είναι η σωτηρία τους.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και ακολούθησε μια επιτυχημένη φεστιβαλική πορεία. Πρωταγωνιστούν: Αγγελική Παπούλια, Γιούλα Μπούνταλη, Χρήστος Πασσαλής, Αργύρης Ξάφης, Θανάσης Δόβρης, Λαέρτης Μαλκότσης.

Η Νοva, πιστή υποστηρίκτρια του ελληνικού κινηματογράφου, ακούγοντας το κάλεσμα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, παραχωρεί για προβολή στο Festival Scope την πιο πρόσφατη βραβευμένη συμπαραγωγή της «Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών» του Σύλλα Τζουμέρκα. Η εξαιρετική ταινία έκανε πριν λίγες εβδομάδες την πρεμιέρα της στο Nova Cinema και είναι πάντα διαθέσιμη στο Νοva On Demand.

Meltem του Βασίλη Δογάνη:

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του (ήδη αναγνωρισμένου για τα μικρού μήκους φιλμ του), Βασίλη Δογάνη,αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής Γαλλίδας, ελληνικής καταγωγής, η οποία επιστρέφει στη Λέσβο για να κληρονομήσει το εξοχικό σπίτι της μητέρας της που πέθανε πρόσφατα. Εκεί θα την ακολουθήσουν δύο Γάλλοι συμφοιτητές της, με τους οποίους σκοπεύει να ανοίξει μια επιχείρηση, χρησιμοποιώντας τα λεφτά απ’ την πώληση του σπιτιού. Με τους: Δάφνη Πατακιά, Ραμπά Ναΐτ Ουφέλα, Άκη Σακελλαρίου.



Παιδικές ταινίες

Το Φεστιβάλ προσφέρει, επίσης δωρεάν, μέσω της πλατφόρμας Festival Scope ταινίες που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 2 έως 12 ετών.

Kiwi and Strit (για παιδιά 2-6 ετών) του Έσμπεν Τοφτ Γιάκομπσεν:

Ο Kiwi και ο Strit, τα μικρά χνουδωτά πλασματάκια ζουν σε ένα ξέφωτο στη μέση του μεγάλου δάσους. Οι δυο τους είναι πολύ διαφορετικοί, ο Kiwi κίτρινος και προσεκτικός, ο Strit άγριος και μοβ. Ο καθένας τους βλέπει τον κόσμο με διαφορετικά μάτια, αλλά και οι δύο είναι παιχνιδιάρηδες και περίεργοι. Διασκεδάζουν συνεχώς μαζί όταν παίζουν ποδόσφαιρο, αγωνίζονται με τα ποδήλατά τους, αλλά και όταν βρίσκουν μια φωνακλού αγελάδα.

Childr enofthe Universe/Τα παιδιά του σύμπαντος (για παιδιά 6-12 ετών) της Καμίλ Μπουντέν:

Ένα ορεινό δημοτικό σχολείο ξεκινάει να ανακαλύψει τα μυστικά του σύμπαντος, με τη βοήθεια της αστροφυσικού Στεφανί Ζουνό: τη Μεγάλη Έκρηξη, τη δημιουργία των αστεριών,τη σουπερνόβα, τις μαύρες τρύπες, τη Γη. Τα παιδιά απολαμβάνουν τη μοναδική ευκαιρία, ανακαλύπτοντας παράλληλα ότι τα πάντα, μικρά και μεγάλα, συνδέονται αλλά και αναζητώντας ταυτόχρονα απάντηση στο αιώνιο μεταφυσικό ερώτημα: «Ποια είναι η θέση μας στο σύμπαν».

Next Door Spy/ Ο κατάσκοπος της διπλανής πόρτας (για παιδιά ηλικίας 7-12 ετών) της Κάρλα φον Μπένγκτσον:

Η Αγκάθα Κρίστι είναι 10 χρόνων και το όνειρό της είναι να γίνει ιδιωτική ντετέκτιβ. Δεν θα αφήσει άλυτο κανένα μυστήριο της γειτονιάς. Το μεγαλύτερο αίνιγμα όμως έχει τη μορφή του Βίνσεντ, ενός συνομήλικού της λάτρη του σκέιτ, που η Αγκάθα πιστεύει ότι κρύβει ένα μυστικό. Αφιερώνει τον χρόνο της παρακολουθώντας τον και ανακαλύπτει απρόσμενες εκπλήξεις, αλλά και την πραγματική φιλία.

Με ελληνικούς υπότιτλους, άνω των 7 ετών.

Cleo and Paul/ Κλεό και Πολ(για παιδιά ηλικίας 3-8 ετών) του Στεφάν Ντεμουστιέ:

Η τριάμισι ετών Κλεό είναι εξπέρ στο κρυφτό. Ο αδελφός της ο Πολ και η γιαγιά της δεν έχουν καμία ελπίδα να τη βρουν. Σε κάποια στιγμή, ούτε η ίδια η Κλεό δεν ξέρει πού βρίσκεται μέσα στο πάρκο. Κανείς δεν της δίνει σημασία. Έτσι, η Κλεό αποφασίζει να ακολουθήσει μια γυναίκα που μοιάζει εξίσου χαμένη με την ίδια και μαζί να εξερευνήσουν εκ νέου τους κόσμους τους.