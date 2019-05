Έφυγε από τη ζωή η Ντόρις Ντέι

Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 97 ετών η διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια Ντόρις Ντέι.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή το ίδρυμα που είχε συστήσει (Doris Day Animal Foundation). Η Ντόρις Ντέι μεσουράνησε τις δεκαετίες του ΄50 και του '60, ενώ μεταξύ των ταινιών που την έκαναν διάσημη ήταν το Pillow Talk, το Calamity Jane, το Love Me or Leave Me και το The Man Who Knew Too Much.

BREAKING: Doris Day, beloved actress and animal rights activist, died early Monday at her Calif. home at age 97, AP reports citing her foundation.





Kόρη δασκάλου μουσικής από το Σινσινάτι και με μητέρα νοικοκυρά και τραγουδίστρια σοπράνο, η Ντέι άλλαξε το όνομά της ενώ ήταν ακόμα έφηβη όταν πρωτοξεκίνησε να τραγουδά για το ραδιόφωνο.

Μετά από εμφανίσεις με τις μεγάλες μπάντες των Barney Rapp και Bob Crosby, μπήκε στο συγκρότημα του Les Brown και το πρώτο της μεγάλο χιτ ήταν το «Sentimental Journey».

Σύντομα άρχισε να πρωταγωνιστεί και σε μεγάλες παραγωγές του σινεμά.

Είχε προταθεί για Όσκαρ Α' Γυναικείου ρόλου το 1960 για τη βραβευμένη από την Ακαδημία Κινηματογράφου, ταινία του Michael Gordon, Pillow Talk (1959).

Αναδείχτηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του κινηματογράφου στη δεκαετία του '60. Το 2011 μάλιστα κυκλοφόρησε και ένα άλμπουμ με άγνωστα τραγούδια της μέχρι τότε, υπό τον τίτλο My Heart.

Η Ντόρις Ντέι άφησε το στίγμα της στο παγκόσμιο σινεμά με χαρακτηριστικό της ρόλο εκείνον της Calamity Jane το 1953.