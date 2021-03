Εκδήλωση για την παγκόσμια ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού από το Φεστιβάλ Ολυμπίας

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και η Camera Zizanio διοργανώνουν το Σάββατο 6 Μαρτίου διαδικτυακή προβολή ταινιών νεαρών δημιουργών για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό και συζήτηση για το φαινόμενο και την αντιμετώπισή του.



Η σχολική βία και ο εκφοβισμός βρίσκονται, δυστυχώς, στην ημερήσια διάταξη της σχολικής ζωής. Στην Camera Zizanio, μια διοργάνωση που δίνει τον πρώτο λόγο στα παιδιά, πολύ συχνά συμμετέχουν ταινίες γύρω από αυτό το ζήτημα, μια που απασχολεί έντονα τα παιδιά τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό.



Το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 στις 18:00 το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio διοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού.



Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα προβληθεί μια επιλογή ταινιών μικρού μήκους που δημιούργησαν παιδιά και νέοι με θέμα το Βullying. Οι επιλεγμένες ταινίες έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενες διοργανώσεις της Camera Zizanio, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και προέρχονται απ’ όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό.



Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με αφορμή τις ταινίες, στην οποία θα συμμετάσχουν:



Αλεξάνδρα Κορωναίου, Κοσμήτορας της σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας



Βάνα Νίκα, Δρ. Πανεπιστημίου Cardiff, Εθνική Επιθεωρήτρια Σχολείων Ευρωπαϊκής Παιδείας



Αναστασία Λαμπροπούλου, δασκάλα στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου, υπεύθυνη ομάδας παιδιών που δημιούργησε μία απ’ τις ταινίες



Βασίλης Αθανασόπουλος, φοιτητής.





Οι ταινίες που θα προβληθούν, συνολικής διάρκειας 32’, είναι:



Bullying – Ταινία απ’ το κινηματογραφικό εργαστήριο του Φεστιβάλ Ολυμπίας/Camera Zizanio “Δημιουργία ταινίας με smartphone”. Διάρκεια: 1' / 2017

Όταν κάνεις bullying είναι σα να τσαλακώνεις μια κόλλα χαρτί. Όσο κι αν απολογηθείς, το χαρτί δε θα παραμείνει ποτέ το ίδιο.



Νιώθεις τυχερός / Do you feel lucky – Szonja Szloboda (Σερβία). Διάρκεια: 6’ 24'' / 2019

Ως πού μπορεί να φτάσεις αν οι συμμαθητές σου σου φέρονται άσχημα; Μια ταινία για την αξία της ζωής, της προσωπικής ταυτότητας και της διαφορετικότητας.



Facebullying- I like me – 6ο Γυμνάσιο Πάτρας. Διάρκεια: 4’18'' / 2015

Μηνύματα με περιεχόμενο προσβλητικό, βίαιο, κακοποιητικό αποστέλλονται μέσω facebook. Τι επίδραση μπορούν να έχουν επάνω μας; Πως τ’ αντιμετωπίζουμε;



Μη σ(κύβοι)ς το κεφάλι – Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών. Διάρκεια: 6’10'' / 2020

Ένας μαθητής περνάει δύσκολες ώρες στο σχολείο εξαιτίας του σχολικού εκφοβισμού που υπομένει από συμμαθητές του. Όμως ένα όνειρο τον βοηθάει να ξεπεράσει τον φόβο του και να τους αντιμετωπίσει.



Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα – 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου. Διάρκεια: 1' / 2020

Δεν χρειάζεται να είμαστε διχασμένοι σε στρατόπεδα. Δεν πρέπει να αφήνουμε κανέναν έξω από την ομάδα.

Όλοι μαζί μπορούμε να αντεπεξέλθουμε καλύτερα σε όποιον κίνδυνο και να είμαστε αγαπημένοι και χαρούμενοι. Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα. Όλοι μαζί μπορούμε να εξαλείψουμε το σχολικό εκφοβισμό.



Η νέα συμμαθήτρια – 2o Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς. Διάρκεια: 7' / 2019

Σ’ ένα σχολείο μιας επαρχιακής πόλης έρχεται να φοιτήσει μια νέα μαθήτρια. Η παρουσία και η εμφάνισή της αναστατώνει τα παιδιά της τάξης. Την αρχική επιφύλαξη τη διαδέχεται η εχθρότητα που εκφράζεται με πράξεις επιθετικότητας και κοινωνικού αποκλεισμού. Όταν όμως η νεοφερμένη προβεί σε μια ενέργεια αλτρουισμού η κατάσταση θα ανατραπεί.



Σταμάτησε το! Μίλα! - 1ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας. Διάρκεια: 5’16'' / 2018

Η καθημερινότητα ενός μαθητή, θύμα σχολικού εκφοβισμού και η λύση που δίνεται τελικά από την ίδια τη σχολική κοινότητα και το πρόγραμμα διαμεσολάβησης που εφαρμόζεται στο σχολείο.



Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από την σελίδα του Φεστιβάλ Ολυμπίας στο Facebook: https://www.facebook.com/events/436955374186815/





Οι ταινίες είναι επίσης διαθέσιμες κατόπιν συνεννόησης για τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το υλικό πριν ή μετά την εκδήλωση στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το e-mail camerazizanio@olympiafestival.gr ή το τηλέφωνο 210-8664470.

Η Ρόκα αλλάζει τον κόσμο



Από την ψηφιακή πλατφόρμα του Φεστιβάλ Ολυμπίας (https://online.olympiafestival.gr/film/e-roka-allazei-ton-kosmo/) θα μπορεί κανείς να παρακολουθήσει δωρεάν το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 τη βραβευμένη ταινία «Η Ρόκα αλλάζει τον κόσμο» που θίγει και το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού. Την ταινία προσφέρει δωρεάν για περιορισμένο αριθμό προβολών το Νεανικό Πλάνο.



Η περίληψη της ταινίας: Λεοντόκαρδη, οξυδερκής και αστεία η Ρόκα είναι έντεκα χρόνων και ζει μία, μάλλον, ιδιαίτερη ζωή. Όσο ο μπαμπάς της την κοιτάζει από ψηλά–αφού είναι αστροναύτης σε αποστολή στο διάστημα-, η Ρόκα πηγαίνει να ζήσει αναγκαστικά με τη γιαγιά της και να πάει για πρώτη φορά σε κανονικό σχολείο, αφού ζούσε με τον πατέρα της στη βάση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Η γιαγιά της ωστόσο παθαίνει ένα ατύχημα και μένει για λίγο στο νοσοκομείο. Η Ρόκα όμως είναι αυτάρκης. «Εγώ είμαι ο κηδεμόνας μου» λέει στον διευθυντή του σχολείου όταν εκείνος αναζητά τους γονείς της. Η Ρόκα μοιάζει παντοδύναμη- είναι αναμφίβολα μια σύγχρονη η Πίπη Φακιδομύτη. Δεν φοβάται τίποτα, θέτει τους δικούς της κανόνες στη ζωή, εμπνέει τους άλλους με την ενέργειά της και είναι προικισμένη με μια μεγάλη καρδιά. Θα ορθώσει το ανάστημά της στους «νταήδες» της τάξης με γενναιότητα και θα τους δείξει πως η σύγκλιση είναι προτιμότερη από την αντιπαράθεση και τους καυγάδες. Ο κόσμος μπορεί να αλλάξει. Αρκεί να γνωριστούμε.



Για την ταινία «Η Ρόκα αλλάζει τον κόσμο» υπάρχει επίσης Ψηφιακός Οδηγός Μελέτης.

Οι Ψηφιακοί Οδηγοί Μελέτης διατίθενται συμπληρωματικά στις οργανωμένες προβολές των ταινιών της Παιδικής και Νεανικής Ταινιοθήκης του Νεανικού Πλάνου για σχολεία ή σχολικές τάξεις, σε κινηματογραφικές αίθουσες ή διαδικτυακά. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Νεανικό Πλάνο (email: neanikoplano@gmail.com, τηλ. 2108664470).