Εξόριστοι καλλιτέχνες από το Χονγκ Κονγκ διοργανώνουν φεστιβάλ κινηματογράφου στη Βρετανία

Οι ταινίες διαμαρτυρίας από το Χονγκ Κονγκ «Revolution of Our Times» και «May You Stay Forever Young» θα κάνουν πρεμιέρα στη Βρετανία τον Μάρτιο σε ένα νέο κινηματογραφικό φεστιβάλ που διοργανώνεται από καλλιτέχνες και εργαζομένους στον τομέα του πολιτισμού που έχουν μετεγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Ο Έντζι Καλούνγκ, παραγωγός και σκηνοθέτης της δυστοπικής ανθολογίας του Χονγκ Κονγκ «Ten Years», και ο δημιουργός ντοκιμαντέρ και συγγραφέας Γουόνγκ Τσινγκ, συνεπιμελητές του φεστιβάλ κινηματογράφου του Χονγκ Κονγκ στο Ηνωμένο Βασίλειο (Hong Kong Film Festival U.K. 2022) δήλωσαν ότι η διοργάνωση είναι πολύ περισσότερα από την προβολή ταινιών που δεν παρουσιάζονται πλέον στο Χονγκ Κονγκ λόγω πολιτικών αλλαγών.



Διοργανώνεται από τη Hong Kong Umbrella Community, οργάνωση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και συνιδρυτή τον Νέιθαν Λόου, πρώην βουλευτή του Χονγκ Κονγκ που ζει τώρα εξόριστος στη Βρετανία.



Η τελετή έναρξης του φεστιβάλ χρηματοδοτείται από ιδιώτες χορηγούς, αλλά οι διοργανωτές της εκδήλωσης ελπίζουν να συγκεντρώσουν πόρους από άλλες πηγές για τις επόμενες διοργανώσεις.



Στο φεστιβάλ προβάλλονται 16 ταινίες -έξι ντοκιμαντέρ, πέντε δραματικές μεγάλου και πέντε μικρού μήκους- στο Λονδίνο, στο Μάντσεστερ, στο Μπρίστολ και στο Εδιμβούργο, με στόχο την προώθηση της σύγχρονης κινηματογραφικής κουλτούρας του Χονγκ Κονγκ στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τους διοργανωτές του.

«Το κοινό στο εξωτερικό έχει συνδέσει εδώ και καιρό τον κινηματογράφο του Χονγκ Κονγκ με τους Γουόνγκ Καρ-γουάι και Μπρους Λι» δήλωσε ο Έντζι Καλούνγκ στο Variety. «Αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερα στην κινηματογραφική κουλτούρα του Χονγκ Κονγκ και θέλουμε να προσφέρουμε μια νέα διάσταση» ανέφερε.



«Θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να αφηγηθούμε ιστορίες του Χονγκ Κονγκ σε ταραχώδεις εποχές μέσα από ταινίες. Πρόκειται για τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας του Χονγκ Κονγκ», είπε ο Γουόνγκ. Η άλλοτε ακμάζουσα κινηματογραφική βιομηχανία της πόλης έχει σιωπήσει τα τελευταία χρόνια, με ένα σημαντικό μέρος των εργαζομένων να απασχολείται πλέον σε κινεζικά πρότζεκτ.



Το φεστιβάλ διοργανώνεται στις 19-27 Μαρτίου 2022 στο Λονδίνο και στις 31 Μαρτίου - 10 Απριλίου στις υπόλοιπες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.