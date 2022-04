Έλαμψε στα Όσκαρ 2022 ως μέλος της Ακαδημίας η Δέσποινα Μοίρου

Μια απαστράπτουσα εμφάνιση στην αγαπημένη της βραδιά των βραβείων Όσκαρ έκανε η διεθνής ηθοποιός Δέσποινα Μοίρου κλέβοντας και φέτος τις εντυπώσεις.

Μπορεί να έχει παραβρεθεί πολλές φορές στη λαμπερή τελετή αλλά φέτος ήταν η πρώτη φορά που πάτησε το κόκκινο χαλί ως επίσημο μέλος της Ακαδημίας. Και αυτό συνέβη χάρη στην ταινία Tango Shalom στην οποία συμμετέχει και η οποία επιλέχθηκε από την Ακαδημία στις 200 καλύτερες ταινίες της χρονιάς που διαγωνίστηκαν για τις φετινές υποψηφιότητες, γεγονός που την έκανε αυτομάτως μέλος της Ακαδημίας των Όσκαρ.

Με μεγάλο σεβασμό την υποδέχθηκε ο Vice President των Oscars Larry Karaszewski και την καλωσόρισε στην Ακαδημία. Πιο χαρούμενη από ποτέ η Δέσποινα Μοίρου απόλαυσε τη μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου.

Ενθουσιάστηκε με τη νίκη της Jessica Chastain την οποία γνωρίζει από το 2015 και την είχε ψηφίσει και εκείνη για την ερμηνεία της.

Άναυδη έμεινε με την επιεικώς απαράδεκτη συμπεριφορά του Will Smith, καθώς γνωρίζει πολύ καλά τον Chris Rock και είναι και η ίδια Stand up comedian. «Θαυμάζω τους μεγάλους ηθοποιούς, που πάνω απ’ όλα είναι μεγάλοι σαν άνθρωποι και έπειτα σαν ηθοποιοί, σχολίασε. Για εμένα ο Will Smith μέσα σε 3 λεπτά απομυθοποίησε όλη την αίγλη και την αξιοπρέπεια της πιο σημαντικής βραδιάς των ηθοποιών.

Όταν πήρε το Όσκαρ δε χωρίς να ζητήσει καν συγγνώμη από τον Chris Rock άρχισε να μιλάει για ειρήνη και αγάπη. Πώς μπορείς να χτυπάς και να μιλάς για αγάπη; Τα λόγια πρέπει να συμβαδίζουν με τις πράξεις μας κ. Σμιθ! Η φήμη σε έναν ηθοποιό μπορεί να γυρίσει πολύ γρήγορα μπούμερανγκ, εάν γίνει αυτοσκοπός, γιατί η εργασία μας είναι να πιούμε ήθος. Ένιωσα μεγάλο σεβασμό για τον Chris που δεν έχασε τη ψυχραιμία του και συνέχισε να χαμογελά στη σκηνή. Οπότε, νομίζω ότι ο Rock αξίζει το Όσκαρ!»

Κορυφαία στιγμή στα φετινά Όσκαρ για τη Δέσποινα Μοίρου ήταν η παρουσία 3 θρύλων επί σκηνής, του σκηνοθέτη Francis Ford Coppola με τους Al Pacino και Robert DeNiro για να γιορτάσουν την επέτειο 50 ετών της θρυλικής ταινίας «Ο Νονός» από την πρώτη του προβολή. «Ένιωσα ένα τεράστιο δέος βλέποντας τον δάσκαλο μου Αλ Πατσίνο στα Όσκαρ. Νιώθω τόσο ευλογημένη στη ζωή μου που κατάφερα και παρακολούθησα μαθήματα υποκριτικής από αυτόν τον τεράστιο ηθοποιό.

Ακόμη χάρηκε πολύ που συνάντησε τον Σάμουελ Τζάκσον, έναν ηθοποιό που θαυμάζει εδώ και χρόνια και θα ήθελε πολύ να παίξει κάποια στιγμή μαζί του.

Τέλος, έγινε μέλος του Foundation του Κουίνσι Τζόουνς που έχει σαν στόχο να ενώνει όλες τις θρησκείες, δηλαδή ένα μήνυμα παρόμοιο με αυτό της ταινίας Tango Shalom.