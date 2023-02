Έμα Τόμσον: «Η ρομαντική αγάπη είναι ένας μύθος»

Παρά την ευτυχισμένη συζυγική της ζωή η βραβευμένη ηθοποιός Έμα Τόμσον χαρακτηρίζει τη ρομαντική αγάπη ως ένα «μύθο» και υποστηρίζει ότι μπορεί να είναι αρκετά «επικίνδυνη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γάμος της με τον Γκρεγκ Γουάιζ είναι ένας από πιο ευτυχισμένους γάμους του Χόλιγουντ. Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Λογική και ευαισθησία» το 1995 ενώ ήταν ακόμη παντρεμένη με τον ηθοποιό-σκηνοθέτη Κένεθ Μπράνα.

Η Βρετανίδα ηθοποιός με αφορμή την νέα της ταινία δήλωσε ότι οι άνθρωποι πρέπει να σκέφτονται «λογικά» για την αγάπη. «Οι μακροχρόνιες σχέσεις είναι εξαιρετικά δύσκολες και περίπλοκες. Αν κάποιος πιστεύει ότι το "ευτυχισμένοι για πάντα" έχει θέση στη ζωή μας, ας το ξεχάσει» υπογράμμισε στους Radio Times.

Η Έμα Τόμσον πρωταγωνιστεί στη νέα ρομαντική κομεντί «What's Love Got to Do With It?» του Σεϊκάρ Καπούρ, με συμπρωταγωνιστές τους Λίλι Τζέιμς και Σάζαντ Λατίφ.

Η ηθοποιός έχει περάσει αρκετές στενοχώριες στο παρελθόν, ειδικά με τον πρώτο της σύζυγο, Κένεθ Μπράνα, σύμφωνα με την Dailymail. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1989 και θεωρούνταν το «χρυσό ζευγάρι» της βρετανικής υποκριτικής σκηνής μέχρι που ο Μπράνα, όπως αποκαλύφθηκε, διατηρούσε δεσμό με την Έλενα Μπόναμ Κάρτερ. Χώρισαν το 1995.