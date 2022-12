Emancipation: Ο παραγωγός ζητά συγγνώμη για τη φωτογραφία σκλάβου στην πρεμιέρα της ταινίας

Ο παραγωγός της ταινίας «Emancipation», Τζόι ΜακΦάρλαντ ζήτησε συγγνώμη μετά την κριτική που δέχθηκε επειδή παρουσίασε στην πρεμιέρα του φιλμ στο Λος Άντζελες μια φωτογραφία του σκλαβωμένου άνδρα, γνωστού ως «Whipped Peter», που αποτέλεσε έμπνευση για το κινηματογραφικό έργο.

«Ζητώ ολόψυχα συγγνώμη από όσους προσέβαλα φέρνοντας μια φωτογραφία του Πίτερ στην πρεμιέρα του "Emancipation"» ανέφερε ο ΜακΦάρλαντ σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στο Instagram. «Η πρόθεσή μου ήταν να τιμήσω αυτόν τον αξιόλογο άνθρωπο και να υπενθυμίσω στο ευρύ κοινό ότι η εικόνα του όχι μόνο επέφερε αλλαγή το 1863, αλλά εξακολουθεί να αντηχεί και να προωθεί την αλλαγή σήμερα».

Η φωτογραφία απεικονίζει έναν άνδρα, ο οποίος δραπετεύει από τη σκλαβιά με σημάδια στην πλάτη του από μαστίγωμα. Η φωτογραφία είναι γνωστή ως «Whipped Peter» και «The Scourged Back».

#Emancipation producer Joey McFarland brought the original "scourged back" photo from 1863 to the film's premiere: "I wanted a piece of Peter to be here tonight." https://t.co/PUJ13jCFiD pic.twitter.com/kDJCndFJnM