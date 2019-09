Emmy: Μάικλ Ντάγκλας, Άντζελα Μπάσετ και Τζίμι Κίμελ θα απονείμουν βραβεία

Ο ηθοποιός Μάκλ Ντάγκλας, οι παρουσιαστές τηλεοπτικών σόου Τζίμι Κίμελ και Σεθ Μέγιερς και η τραγουδίστρια και ηθοποιός Zendaya θα ανεβούν στη σκηνή και θα απονείμουν βραβεία Emmy 2019.



Οι Μπίλι Πόρτερ, Ναόμι Γουότς και οι υποψήφιοι για Emmy, για τα αμερικανικά βραβεία που αναγνωρίζουν τα επιτεύγματα στον χώρο της τηλεόρασης, Άντζελα Μπάσετ, Βαϊόλα Ντέιβις, είναι επίσης μεταξύ των πρώτων ονομάτων που ανακοινώθηκε ότι θα απονείμουν βραβεία.



Πρωταγωνιστές της σειράς του HBO, “Game of Thrones”- GoT, η οποία έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες υποψηφιότητες, μεταξύ άλλων οι Άλφι Άλεν, Εμίλια Κλαρκ, Κιτ Χάρινγκτον, Σόφι Τέρνερ, Μέισι Γουίλιαμς, Καρίς φον Χάουτεν είναι στην πρώτη ομάδα των επιλεχθέντων για να βραβεύσουν προσωπικότητες της τηλεόρασης.



Η 71η τελετή απονομής των Emmy Awards θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου στο Microsoft Theater στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το δίκτυο Fox.



Ρεκόρ υποψηφιοτήτων για το Game of Thrones



Κάθε προηγούμενο ρεκόρ συνέτριψε η άκρως επιτυχημένη σειρά Game of Thrones κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Emmy. Πρόκειται για τα Όσκαρ της αμερικανικής τηλεόρασης,



Η σειρά φαινόμενο, που «έριξε αυλαία» το περασμένο Απρίλιο συγκέντρωσε 32 υποψηφιότητες!

Ακολουθεί το The Marvelous Mrs. Maisel της Amazon με 20 υποψηφιότητες και η σειρά Chernobyl (HBO) με 19 υποψηφιότητες.



Το κανάλι HBO συνολικά συγκεντρώνει 137 υποψηφιότητες και ακολουθεί το Netflix με 117 υποψηφιότητες.



Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:



ΔΡΑΜΑ



Καλύτερη Σειρά

Better Call Saul (AMC)

Bodyguard (Netflix)

Game of Thrones (HBO)

Killing Eve (AMC/BBC America)

Ozark (Netflix)

Pose (FX)

Succession (HBO)

This Is Us (NBC)



A’ Ανδρικός Ρόλος



Τζέισον Μπέιτμαν (Ozark)

Στέρλινγκ Κ Μπράουν (This Is Us)

Κιτ Χάρινγκτον (Game of Thrones)

Μπομ Οντενκερκ (Better Call Saul)

Μπίλι Πόρτερ (Pose)

Μίλο Βεντιμίλια (This Is Us)



Α’ Γυναικείος Ρόλος



Εμίλια Κλαρκ (Game of Thrones)

Τζόντι Κόμερ (Killing Eve)

Βαϊόλα Ντέιβις (How to Get Away With Murder)

Λόρα Λίνεϊ (Ozark)

Μάντι Μουρ (This Is Us)

Σάντρα Ο (Killing Eve)

Ρόμπιν Ράιτ (House of Cards)



B’ Ανδρικός Ρόλος



Άλφι Αλεν (Game of Thrones)

Τζόναθαν Μπανκς (Better Call Saul)

Νικολάι Κόστερ-Βαλντάου (Game of Thrones)

Πίτερ Ντίνκλατζ (Game of Thrones)

Τζιανκάρλο Εσποζίτο (Better Call Saul)

Μάικλ Κέλι (House of Cards)

Κρις Σάλιβαν (This Is Us)



Β’ Γυναικείος Ρόλος



Γκουεντολίν Κρίστι (Game of Thrones)

Τζούλια Γκάρνερ (Ozark)

Λένα Χίντι (Game of Thrones)

Φιόνα Σο (Killing Eve)

Σόφι Τέρνερ (Game of Thrones)

Μέισι Γουίλιαμς (Game of Thrones)



ΚΩΜΩΔΙΑ



Καλύτερη Σειρά



Barry (HBO)

Fleabag (Amazon Prime)

The Good Place (NBC)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime)

Russian Doll (Netflix)

Schitt’s Creek (Pop)

Veep (HBO)



Α’ Ανδρικός Ρόλος



Μπιλ Χέιντερ (Barry)

Aντονι Aντερσον (black-ish)

Ντον Τσιντλ (Black Monday)

Μάικλ Ντάγκλας (The Kominsky Method)

Γιουτζίν Λέβι (Schitt’s Creek) Τεντ Ντάνσον (The Good Place)



Α’ Γυναικείος Ρόλος



Κριστίνα Απλγκέιτ (Dead to Me)

Ρέιτσελ Μπροσνάχαν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Τζούλια Λούις-Ντρέιφους (Veep)

Νατάσα Λιόν (Russian Doll)

Κάθριν Ο’ Χάρα (Schitt’s Creek)

Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ (Fleabag)



Β’ Ανδρικός Ρόλος



Άλαν Αρκιν (The Kominsky Method)

Αντονι Κάριγκαν (Barry)

Τόνι Χέιλ (Veep)

Στίβεν Ρουτ (Barry)

Τόνι Σαλούμπ (The Marvelous Mrs. Maisel)

Χένρι Γουίνκλερ (Barry)



Β’ Γυναικείος Ρόλος



Άλεξ Μπόρσταϊν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Ανα Τσλάμσκι (Veep)

Ολίβια Κόλμαν (Fleabag)

Σίαν Κλίφορντ (Fleabag)

Μπέτι Γκίλπιν (GLOW)

Σάρα Γκόλντμπεργκ (Barry)

Μάριν Χινκλ (The Marvelous Mrs. Maisel)

Κέιτ ΜακΚίνον (Saturday Night Live)



ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ



Chernobyl (HBO)

Escape at Dannemora (Showtime)

Fosse/Verdon (FX)

Sharp Objects (HBO)

When They See Us (Netflix)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ

Black Mirror: Bandersnatch

Brexit

Deadwood

King Lear

My Dinner With Herve



A’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία



Μαχερσάλα Αλι (True Detective)

Μπενίσιο Ντελ Τόρο (Escape at Dannemora)

Χιου Γκραντ (A Very English Scandal)

Τζάρεντ Χάρις (Chernobyl)

Ζαρέλ Ζερόμ (When They See Us)

Σαμ Ρόκγουελ (Fosse/Verdon)



Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία



Εϊμι Ανταμς (Sharp Objects)

Πατρίσια Αρκέτ (Escape at Dannemora)

Αγιουνζάνουε Ελις (When They See Us)

Τζόι Κινγκ (The Act)

Νίσι Νας (When They See Us)



TALK SHOW



The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central)

Full Frontal with Samantha Bee (TBS)

Jimmy Kimmel Live (ABC)

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

Late Late Show with James Corden (CBS)

Late Show with Stephen Colbert (CBS)



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ