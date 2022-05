Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την πριγκίπισσα Νταϊάνα με αποκλειστικά αρχειακό υλικό

Στην ταινία «Spencer» του 2021 με πρωταγωνίστρια την Κρίστεν Στιούαρτ, στη σειρά «The Crown» του Netflix και στο θεατρικό μιούζικαλ «Diana: The musical», που έχουν θέμα την αείμνηστη Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας, που κυκλοφόρησαν τους τελευταίους μήνες προστίθεται τώρα ένα νέο ντοκιμαντέρ.



Το ντοκιμαντέρ του HBO «The Princess», το οποίο άνοιξε το εικονικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς την περασμένη εβδομάδα «στοχεύει να διερευνήσει τη συνενοχή όλων στον τραγικό θάνατο της Νταϊάνα». Στην ταινία των βραβευμένων με BAFTA - Βραβείο της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, παραγωγούς των «Man on the Wire», «Sugarman» και «LA 92» διάρκειας 104 λεπτών, χρησιμοποιείται αποκλειστικά αρχειακό υλικό.



Ο σκηνοθέτης Εντ Πέρκινς κατά τη διάρκεια της παραγωγής του ντοκιμαντέρ είχε την αποστολή να επιλέξει στιγμιότυπα από περιεχόμενο σε πραγματικό χρόνο, από φωτογραφίες και αποσπάσματα ειδήσεων έως ηχογραφήσεις και συνεντεύξεις με την πριγκίπισσα Νταϊάνα και τον πρίγκιπα της Ουαλίας, Κάρολο. Στο ντοκιμαντέρ δεν υπάρχουν συνεντεύξεις με κοντινά πλάνα και αφήγηση.



Στο τρέιλερ του «The Princess» προβάλλεται μια ανατριχιαστική σύνθεση από φλας φωτογραφικών καμερών, αδιάκριτους δημοσιογράφους και παπαράτσι και παρουσιάζεται η υπερβολική δημοσιότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που υπέμεινε η πριγκίπισσα Νταϊάνα κατά τη διάρκεια των χρόνων της ως μέλος της βασιλικής οικογένειας. Ακούγονται φράσεις από διάφορους δημοσιογράφους και συνεντεύξεις, που αναφέρουν «η κατάρρευση αυτού του γάμου δίνει στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης πολύ λίγα για να ασχοληθούν» «η πριγκίπισσα ήταν το καλύτερο πράγμα για τη μοναρχία εδώ και δεκαετίες» και «τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προκαλούν τα προβλήματα».



Ο Εντ Πέρκινς είπε στο US Today Entertainment ότι «ελπίζει (αυτή η ταινία) να δίνει μια πιο σύνθετη κατανόηση τόσο της Νταϊάνα όσο και της σχέσης που έχουμε ακόμα με τη βασιλική οικογένεια, όπως προβάλλεται από τον Τύπο. Από πολλές απόψεις, μερικές από τις εντάσεις και τις ρήξεις που εξακολουθούν να υπάρχουν σε αυτή τη σχέση μπορούν να εντοπιστούν στη Νταϊάνα».



«Την ημέρα που πέθανε η Νταϊάνα, ήμουν 11 ετών και θυμάμαι ότι με ξύπνησαν οι γονείς μου, οι οποίοι ήταν πολύ συναισθηματικοί με αυτό, με έναν τρόπο που μου προκάλεσε έκπληξη. Υπήρχε αυτό το εθνικό κύμα θλίψης και πένθους που δεν είχα δει ποτέ μέχρι τότε και δεν νομίζω ότι το έχω ξαναδεί από τότε. Οι ενήλικες θρηνούσαν για αυτό το πρόσωπο σαν να ήταν η ίδια τους η μητέρα ή η κόρη τους» σημείωσε.



Το ντοκιμαντέρ εξερευνά την περίοδο από τον αρραβώνα της Νταϊάνα το 1981 με τον πρίγκιπα Κάρολο μέχρι τον θάνατο της πριγκίπισσας το 1997 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι.