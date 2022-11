Ένα ρομαντικό θρίλερ από τη σκηνοθέτιδα Meryem Benm'Barek

Η Pyramide Films αναλαμβάνει τη διανομή της ταινίας «Behind the Palm Trees» της Meryem Benm'Barek, ένα ρομαντικό θρίλερ με σκηνικό το Μαρόκο που θα παρουσιαστεί στο Atlas Workshops, που πραγματοποιείται παράλληλα με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές.



Η ταινία σηματοδοτεί τη δεύτερη έξοδο της Benm'Barek, μιας πολλά υποσχόμενης σκηνοθέτιδας που έκανε το ντεμπούτο της στις ταινίες μεγάλου μήκους με το «Sofia», η οποία κέρδισε στις Κάννες στο τμήμα Un Certain Regard, το βραβείο καλύτερου σεναρίου.



Η Benm'Barek, η οποία μεγάλωσε ανάμεσα στο Μαρόκο, τη Γαλλία και το Βέλγιο, σκηνοθέτησε στο παρελθόν αρκετές μικρού μήκους ταινίες, συμπεριλαμβανομένης της υποψήφιας για Όσκαρ «Jennah» το 2015.



Το «Behind the Palm Trees» ακολουθεί τον Μεχντί, ο οποίος ζει μια υποδειγματική ζωή στο Μαρακές με την οικογένειά του και τη Σέλμα, τη νέα του κοπέλα. Για το νεαρό ζευγάρι, τα πράγματα κυλούν ομαλά μέχρι που ο Μεχντί συναντά τη Μαρί, μια νεαρή Γαλλίδα που έχει εμπλακεί στην κοινωνική ζωή της ομογενειακής κοινότητας.



«Αυτό που θέλω να κάνω με αυτήν την ταινία, είναι να εισάγω το κοινό σε ένα ρομάντζο, που σταδιακά μας οδηγεί σε ένα θρίλερ, που απεικονίζει μια νεολαία που αποπροσανατολίζεται από τη βία του πολιτικού και κοινωνικού της πλαισίου», είπε η σκηνοθέτις.



Με προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια δολάρια, η ταινία αναμένεται να ξεκινήσει τα γυρίσματα τον Φεβρουάριο.