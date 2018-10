Επιτυχημένο το 12ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νέας Υόρκης

Με την απονομή των βραβείων στη διάρκεια μιας δεξίωσης στο ιστορικό Friars Club του Μανχάταν, έπεσε η αυλαία του 12ου Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Νέας Υόρκης, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 18-23 Οκτωβρίου, στο the Florence Gould Hall Theater του Γαλλικού Ινστιτούτου Alliance Française. Στη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκε με ειδική τιμητική διάκριση για την πολυετή προσφορά του στις τέχνες, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Κιμούλης.





Τόσο η διευθύντρια του Φεστιβάλ, Μαρία Τζομπανάκη, όσο και ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου που διοργανώνει το φεστιβάλ, Μάρκος Δρακωτός, χαρακτήρισαν επιτυχημένη τη διοργάνωση, εκφράζοντας ικανοποίηση για την συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Προβλήθηκαν συνολικά 10 ταινίες μεγάλου και 15 μικρού μήκος, ενώ στις εκδηλώσεις παραβρέθηκε σημαντικός αριθμός σκηνοθετών, ηθοποιών και σεναριογράφων, οι οποίοι ταξίδεψαν από την Ελλάδα για να παρουσιάσουν τα έργα τους και να συνομιλήσουν με το κοινό.





Για πρώτη φορά στο φεστιβάλ απονεμήθηκαν βραβεία Κοινού. Ο σκηνοθέτης Νίκος Περάκης και η ταινία του Success Story, με θέμα τη διάβρωση του χαρακτήρα των ατόμων από την εξουσία, πήρε το μεγάλο βραβείο, που συνοδευόταν από το συμβολικό χρηματικό ποσό των 5.000 δολαρίων. Ο κ. Περάκης έδωσε στη συνέχεια τα χρήματα του βραβείου στο φεστιβάλ για να μοιραστεί με έναν αναδυόμενο σκηνοθέτη, του οποίου το έργο θα λάβει το βραβείο Κοινού στο 13ο Ετήσιο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στη Νέα Υόρκη.





Το βραβείο ταινίας μικρού μήκους, που συνοδευόταν από χρηματικό βραβείο 3.000 δολαρίων, δόθηκε στο ντοκιμαντέρ του Στάθη Γαλαζούλα «Η μάνα μου η Καπνοφύτισσα», που μιλά για τη διαδρομή της γυναίκας μέσα από την παραγωγή του καπνού. Το βραβείο παρέλαβε η πρωταγωνίστρια του Success Story, Φιόνα Γεωργιάδη.





Ανοίγοντας την εκδήλωση, η Μαρία Τζομπανάκη είπε πως εκείνη η ταινία που φάνηκε να κερδίζει τις εντυπώσεις του κοινού, ήταν το ντοκιμαντέρ Me and my shadow, που έχει θέμα τη ζωή και το μουσικό έργο του Νίκου Παπάζογλου.





«Εξαίρετο θεατράνθρωπο και καλλιτέχνη» χαρακτήρισε τον Γιώργο Κιμούλη, η Μαρία Τζομπανάκη, που όπως είπε διαθέτει μεγάλο ταλέντο και γεννήθηκε για να γίνει ηθοποιός.





«Δεν συμβιβάστηκε ποτέ. Είναι καλλιτέχνης που ρισκάρει και βάζει υψηλά στάνταρντ».





Στη δεξίωση προβλήθηκε βίντεο με αποσπάσματα από παραστάσεις του Γιώργου Κιμούλη στο θέατρο και τον κινηματογράφο.





Για τον καλλιτέχνη μίλησαν ο σκηνοθέτης Τάσος Μπουλμέτης, ο Τάσος Περάκης κι ο δικηγόρος Πήτερ Φίλντς, που παρέδωσε στον Γιώργο Κιμούλη το βραβείο. Ο κ. Φίλντς μίλησε θερμά και για το Φεστιβάλ. Ενώ ανέφερε ότι η Ελλάδα που ανέδειξε το θέατρο, συνεχίζει να παράγει και σήμερα εξαιρετικούς ηθοποιούς.





«Ο άνθρωπος πρέπει να παίζει στη γλώσσα που ονειρεύεται κι εγώ ονειρεύομαι ελληνικά», είπε ξεκινώντας την ομιλία του ο Γιώργος Κιμούλης, εξηγώντας γιατί θα μιλήσει ελληνικά.





Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μάρκος Δρακωτός εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχία του Φεστιβάλ, αλλά και για την ποιότητα των ταινιών που προβλήθηκαν, ενώ έπλεξε το εγκώμια της διευθύντριας Μαρίας Τζομπανάκη για την καθοριστική της συμβολή.





Η Πρεμιέρα





Η πρεμιέρα του φεστιβάλ έγινε με την προβολή της 94λεπτης ταινίας του Τάσου Μπουλμέτη «1968», για τον ιστορικό τελικό της ΑΕΚ στις 4 Απριλίου 1968 απέναντι στην Σλάβια Πράγας, που την έκανε Βασίλισσα της Ευρώπης.





Ο κ. Μπουλμέτης, τον οποίο παρουσίασε η συντονίστρια της τελετής έναρξης, ηθοποιός Ανθούλα Κατσιματίδη, αναφέρθηκε στη σχέση του με την Κωνσταντινούπολη όπου γεννήθηκε, το μπάσκετ και την ΑΕΚ, ενώ συνεχάρη τη νέα διευθύντρια του NY Greek Film Festival και «οικοδέσποινα» της διοργάνωσης, Μαρία Τζομπανάκη, λέγοντας πως «σε λίγα χρόνια το φεστιβάλ αυτό θα ανταγωνίζεται τα καλύτερα φεστιβάλ του κόσμου».





O γενικός γραμματέας του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Γιώργος Φλωρεντής, χαιρετίζοντας την εκδήλωση εξέφρασε την αμέριστη στήριξη της ελληνικής Πολιτείας σ' αυτό το σημαντικό, όπως είπε, θεσμό, ενώ αναφέρθηκε και στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για τις ψηφιακές παραγωγές, προκειμένου η Ελλάδα να καταστεί ανταγωνιστική και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που διαθέτει.





Στο «υπέροχο ταξίδι των 13 χρόνων» από το ξεκίνημα του φεστιβάλ και στις δραστικές αλλαγές των τελευταίων μηνών, αναφέρθηκε ο νέος πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μάρκος Δρακωτός, και ευχαρίστησε θερμά όλους τους συντελεστές/εθελοντές, τους χορηγούς, τον γενικό πρόξενο Κωνσταντίνο Κούτρα και την πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής του HACC, Νάνσυ Παπαϊωάννου.





Να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο του φεστιβάλ διοργανώθηκε στις 20 Οκτωβρίου μια τιμητική βραδιά για τον Ελληνοαμερικανό συγγραφέα, ιστορικό και συνιδρυτή του φεστιβάλ Νταν Γεωργακά με την προβολή της ταινίας «Το κορίτσι με τα Μαύρα» του Μιχάλη Κακογιάννη.







Οι ταινίες





Το φεστιβάλ διοργανώνεται με την υποστήριξη του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (HACC) και του Ελληνο-Αμερικανικού Πολιτιστικού Ιδρύματος (Hellenic American Cultural Foundation).





Ανάμεσα στις ταινίες που προβλήθηκαν συμπεριλαμβάνονται οι:





«Success Story» του Νίκου Περάκη, «Chinatown - Τα Τρία Καταφύγια» της Ελένης Δανέζη Κνούτσεν, «Της Πατρίδος μου η Σημαία» του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου, «Στο Σώμα της» του Ζαχαρία Μαυροειδή, «Citizen Xenos» του Λουκά Παλαιοκρασσά και τα ντοκιμαντέρ «Λουλούδια που μαράθηκαν νωρίς : Κακόπετρος, 28 Αυγούστου 1944» των Ματθαίου Φραντζεσκάκη και Βίκης Αρβελάκη, «Θεσσαλονίκη 1917: Η φωτιά που γέννησε μια πόλη» του Γρηγόρη Βαρδαρινού, «Εγώ και ο ίσκιος μου» των Μιχάλη Αριστείδου και Ιωάννη Γρηγορόπουλου για τη ζωή και το έργο του μουσουργού Νίκου Παπάζογλου και «Μάνα μου Καπνοφύτισσα» του Στάθη Γαλαζούλα.







Την έναρξη του φεστιβάλ κήρυξε η νέα του διευθύντρια Μαρία Τζομπανάκη, η οποία, στη σύντομη ομιλία της αναφέρθηκε στη φιλοδοξία της το NY Greek Festival, ως «ένας δούρειος ίππος, να αποτελέσει μια δυνατή ελληνική παρουσία στην πιο ισχυρή πόλη του κόσμου στις τέχνες και τον κινηματογράφο», ενώ προανήγγειλε και τη δημιουργία διεθνούς τομέα το 2019 με τη συμμετοχή κινηματογραφιστών από όλο τον κόσμο» και κάλεσε όλους να υποστηρίξουν ενεργά το Φεστιβάλ.Ακόμη, προβλήθηκαν οι μικρού μήκους ταινίες «Καρδιές για Φάγωμα» της Ειρήνης Κουτούλα, «Μελτέμι» της Ζέτας Σπυράκη, «Ιππόκαμπος» του Θέμη Κατσιμίχα, «Έρφοι» της Ελβίνας Μποτονάκη, «Το εισιτήριο» του Χάρη Σταθόπουλου, «Στιγμή» του Κωνσταντίνου Ξενάκη, «Η ζωή μετά» του Χρήστου Σάγια, «Cowboy» του Γιάννη Χαριτίδη, «Maniera Greca» του Κυρηναίου Παπαδημάτου, «Ιφιγένεια» της Αλίκης Τσακούμη, «Heimlich»του Κώστα Μακούρη, «Nemercka» του Αυρήλιου Καρακώστα, «Ουρανία» της Δέσποινας Κούρτη και «Επίσκεψη» του Γιάννη Ζαφείρη.