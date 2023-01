ERTFLIX – «Ποδαρικό» στη νέα χρονιά με πέντε νέες ξένες σειρές

Το 2023 είναι εδώ και το ERTFLIX μάς καλωσορίζει σε μια χρονιά γεμάτη έρωτες, δυνατές ιστορίες μυστηρίου, ανατροπές, συγκλονιστικά αληθινά γεγονότα και φουτουριστικές ιστορίες. Κυρίως, όμως, μας καλωσορίζει σε μια χρονιά γεμάτη με ακόμη περισσότερο ποιοτικό περιεχόμενο για τους φίλους του.

Πέντε νέες ξένες σειρές κάνουν πρεμιέρα και μαζί ποδαρικό στο 2023, από την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023, για την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Γνωρίστε την Άννα που παλεύει να συντηρήσει τον μικρό της αδερφό σε μια μελλοντική δυστοπία. Ακολουθήστε τα ίχνη αιμοβόρων δολοφόνων, με τον ανακριτή Γιαν και την εγκληματολόγο Λουίζ. Ανακαλύψτε τη συγκλονιστική ιστορία της δηλητηρίασης του πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ και ζήστε τη φιλία και τον έρωτα μέσα από τα μάτια δύο νέων σε μια στρατιωτική βάση της Ιταλίας…

Καλωσορίστε το 2023 στο ERTFLIX με το απόλυτο binge-watching!





«We Are Who We Are»

Σε μια στρατιωτική βάση στην Ιταλία, δύο Αμερικανοί έφηβοι εξερευνούν τη σημασία της φιλίας, του πρώτου έρωτα και της σεξουαλικότητας, μέσα από τη χαρά και την αγωνία της εφηβείας. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η μοναδική σχέση των δύο νέων, που ενισχύεται από τις ερμηνείες καταξιωμένων ταλαντούχων ηθοποιών που τους πλαισιώνουν. Από τον χαρισματικό Ιταλό σκηνοθέτη τού «Να με Φωνάζεις με το όνομά σου», Λούκα Γκουαντανίνο.

Σκηνοθεσία: Λούκα Γκουαντανίνο



Παίζουν: Τζακ Ντίλαν Γκρέιζερ, Τζόρνταν Κριστίν Σιμόν, Κλόι Σεβινί, Κιντ Κάντι, Φραντσέσκα Σκορσέζε, Σπενς Μουρ ΙΙ, Άλις Μπράγκα.



«The Salisbury Poisonings»

Μια σειρά που φέρνει στις οθόνες μας ένα πραγματικό γεγονός που συγκλόνισε τον κόσμο και απασχόλησε τα media το 2018. Μετά τη δηλητηρίαση του Ρώσου διπλού πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ και της κόρης του Γιούλια, στο Σάλσμπερι, τον Μάρτιο του 2018, η σειρά εξερευνά τις επιπτώσεις, μέσα από τη ματιά δύο ατόμων που υπήρξαν τα πρόσωπα-κλειδιά: του αστυνομικού ντετέκτιβ Νικ Μπέιλι, ο οποίος μολύνθηκε εν αγνοία του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, της Τρέισι Ντασκιέβιτς, της τοπικής διευθύντριας Δημόσιας Υγείας, η οποία αγωνίστηκε να προστατεύσει τους κατοίκους του Σάλσμπερι πριν τα πράγματα ξεφύγουν από τον έλεγχο, καθώς και της τραγικής ιστορίας της Ντον Στέρτζες, του αθώου θύματος της θανατηφόρας μόλυνσης.

Σκηνοθεσία: Σαούλ Ντιμπ



Παίζουν: Ρέιφ Σπολ, Αν Μαρί Νταφ, Άναμπελ Σόλεϊ, Τζούντα Κάζιν, Μάι Άννα Μπέρινγκ, Μαρκ Άντι





«Anna»

Η Άννα, ένα κορίτσι 14 ετών, καλείται να αντιμετωπίσει μια ιογενή λοίμωξη που έχει σκοτώσει όλους τους ενήλικες στην περιοχή όπου ζει. Σε έναν κόσμο όπου οι ενήλικες δεν υπάρχουν πια, όπου οι κανόνες παραβιάζονται και η κοινωνία διαλύεται, το διακύβευμα είναι υψηλό, καθώς τα παιδιά και η φύση αγριεύουν. Η Άννα έχει αναλάβει τη φροντίδα του μικρότερου αδελφού της, του Άστορ, με μοναδικό οδηγό τις οδηγίες του «Βιβλίου των σημαντικών πραγμάτων», γραμμένο από τη μητέρα της.

Σκηνοθεσία: Νικολό Αμανίτι



Παίζουν: Τζούλια Ντραγκότο, Αλεσάντρο Πεκορέλα, Κλάρα Τραμοντάνο, Τζοβάνι Μαβίλα, Ρομπέρτα Ματέι, Ελένα Λιέτι, Βιβιάνα Μοκιάρο, Νικόλα Μανγκάνο, Μίριαμ Νταλμάτζιο, Κοράντο Φορτούνα, Ματίλντε Φάτζιο, Ντάριο ντι Βίτα.



«Darkness: Those Who Kill»

O ανακριτής Γιαν και η εγκληματολόγος Λουίζ διατρέχουν τους μυστηριώδεις κύκλους γύρω από τα στοιχεία ενός εγκλήματος, προσπαθώντας να συνδέσουν μια σειρά από δολοφονίες.

Σκηνοθεσία: Ίνα Μπρουν



Παίζουν: Nαταλί Mαντουένιο, Τομπάιας Σάντελμαν, Κένεθ Μ. Κρίστενσεν.



«Blinded: Those Who Kill»

Στον δεύτερο κύκλο της σειράς, οι πρωταγωνιστές είναι έτοιμοι να εισχωρήσουν ακόμα πιο βαθιά στον κόσμο του μυστηρίου, καθώς η Λουίζ αναγκάζεται να εξετάσει μια υπόθεση δολοφονιών από το παρελθόν. Τρεις νεαροί άντρες δολοφονήθηκαν μέσα σε λίγους μήνες κι ένα από τα θύματα ήταν ο 18χρονος μοναχογιός της Άλις, μιας παλιάς φίλης της μητέρας της Λουίζ, που έχει διαγνωστεί με καρκίνο σε τελικό στάδιο.

Σκηνοθεσία: Ίνα Μπρουν



Παίζουν: Ναταλί Μαντουένιο, Τομπίας Σάντελμαν, Κένεθ Μ. Κρίστενσεν, Σίγκνε Έγκχολμ Όλσεν, Χέλε Φαγκραλίντ, Μαντς Ρίζομ, Κάσπερ Λέισνερ, Πέτερ Μίγκιντ.