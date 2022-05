«Everything Everywhere All at Once»: Η πολυαναμενόμενη ταινία κάνει πρεμιέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος μιας από τις δημοφιλέστερες ταινίες της χρονιάς, το «Everything Everywhere All at Once» ταξιδεύει το κοινό σε μια περιπέτεια με εναλλακτικά σύμπαντα και παράλληλα, περνάει μηνύματα για τις δυσκολίες, αλλά και τις προκλήσεις του σήμερα.

Είναι γραμμένη και σκηνοθετημένη από το δημιουργικό δίδυμο «Daniels», Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ (Kwan & Daniel Scheinert).

Πρωταγωνιστεί η Μισέλ Γιο (Michelle Yeoh) στο ρόλο της εξουθενωμένης Κινεζοαμερικανίδας ιδιοκτήτριας πλυντηρίου (Evelyn Wang), η οποία δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον αυστηρό πατέρα της, τον άτολμο σύζυγο και την έφηβη κόρη της αλλά και δεν μπορεί να πληρώσει τους φόρους της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ