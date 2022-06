Evia Film Project: «Ένας σπόρος πολιτισμού και ανάπτυξης στη Βόρεια Εύβοια»

Με στόχο την αναγέννηση μιας βαθιά τραυματισμένης περιοχής, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ) «μετακομίζει» στη Βόρεια Εύβοια που έχει πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περσινού καλοκαιριού παρουσιάζοντας ένα φιλόδοξο πρότζεκτ με πρωτότυπες δράσεις, προβολές ταινιών, masterclasses, καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και συναυλίες στην Αιδηψό, στη Λίμνη και στην Αγία Άννα, έως τις 19 Ιουνίου με δωρεάν είσοδο για το κοινό.

Ο λόγος για το Evia Film Project, ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με περιβαλλοντικό προσανατολισμό του ΦΚΘ, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του ειδικού αναπτυξιακού έργου «Φωτοδότες» του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την ανασυγκρότηση και αποκατάσταση της Βόρειας Εύβοιας. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αναδείξει την Εύβοια σε παγκόσμιο κέντρο για το «Πράσινο Σινεμά», προσφέροντας τη δυνατότητα σε δημιουργούς και παραγωγούς από όλον τον κόσμο να παρουσιάσουν σε αυτό για πρώτη φορά τα κινηματογραφικά τους σχέδια.

Η διοργάνωση σήκωσε αυλαία την Τετάρτη (15/6) με την ταινία της Κολίν Σερό, «Ο Πράσινος Πλανήτης» στον θερινό κινηματογράφο «Απόλλων» της Αιδηψού, ο οποίος ύστερα από δεκαετίες που ήταν κλειστός, αναδιαμορφώθηκε από το Φεστιβάλ και άνοιξε ξανά τις πόρτες του για τους θεατές, σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση. «Οι εικόνες που είδαμε πέρσι το καλοκαίρι μάς στοίχειωσαν και μας συγκλόνισαν. Γι' αυτό νιώσαμε την υποχρέωση να έρθουμε εδώ και να φυτέψουμε έναν μικρό σπόρο πολιτισμού και ανάπτυξης» ανέφερε χθες στην τελετή έναρξης ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Ορέστης Ανδρεαδάκης. «Οι 500 καλεσμένοι από την Ελλάδα και από όλον τον κόσμο, που θα καταφθάσουν στη Β. Εύβοια, θα στηρίξουν την τοπική οικονομία, θα γνωρίσουν αυτόν τον πανέμορφο τόπο, αλλά και τους ανθρώπους του, και θα φύγουν με το μήνυμα ότι η Εύβοια μπορεί να αναγεννηθεί» τόνισε.

«Στόχος αυτού του πρότζεκτ είναι η επανεκκίνηση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας σε συμβολικό και πρακτικό επίπεδο. Η ιδέα ήταν να έρθουμε στην Εύβοια για να αναδείξουμε το πρόβλημα -το οποίο είναι προφανές αφού η καταστροφή του τόπου είναι τεράστια- και να ενθαρρύνουμε μία βιώσιμη ανάκαμψη και ανοικοδόμηση της περιοχής. Παράλληλα, μας ενδιαφέρει μέσα από διάφορες δράσεις να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό αλλά και τους επαγγελματίες του σινεμά σε περιβαλλοντικά ζητήματα και στο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά και τις πρακτικές μας ως βιομηχανία ώστε να γίνει το σινεμά πιο πράσινο και βιώσιμο» δηλώνει στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Ελίζ Ζαλαντό.

Βασική επιδίωξη της νέας δράσης του Φεστιβάλ, όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ορέστης Ανδρεαδάκης, είναι να λειτουργήσει ως ένα κινηματογραφικό think tank, με σκοπό την ανάδειξη, επεξεργασία και προώθηση κινηματογραφικών πρότζεκτ που θα έχουν ως στόχο την αφύπνιση όλων μας σχετικά με τις ολέθριες συνέπειες της περιβαλλοντικής καταστροφής και της κλιματικής αλλαγής.

«Η ιδέα του Evia Film Project ξεκίνησε την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου του 2021, ενώ ακόμα η Β. Εύβοια «κάπνιζε», αφού δεν είχαν προλάβει να σβήσουν εντελώς οι φωτιές. Θεωρήσαμε ότι ήταν υποχρέωση μας να συμβάλλουμε στην ανασυγκρότηση της περιοχής οργανώνοντας μια ενέργεια πολιτισμού με άξονα τον κινηματογράφο που είναι η αρμοδιότητα μας, σε συνεργασία με το ΥΠΠΟΑ, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας. Ουσιαστικά είναι μια πιλοτική προσπάθεια, η οποία χωρίς την πολύτιμη βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης, με την οποία έχουμε άριστη συνεργασία, και μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες και την αγάπη μας για τον τόπο, δεν θα μπορούσε να γίνει» επισημαίνει ο Ορέστης Ανδρεαδάκης.

Κωστής Μαραβέγιας: «Εύχομαι να είναι η αρχή μιας αναγέννησης για αυτόν τον πολύπαθο τόπο»

Ο αγαπημένος τραγουδιστής και τραγουδοποιός, Κωστής Μαραβέγιας είναι ο ambassador της νέας πρωτοβουλίας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. «Αγαπώ πάρα πολύ το σινεμά και μου αρέσει να πηγαίνω σε φεστιβάλ και να βλέπω ταινίες. Όταν μου μίλησε ο Ορέστης Ανδρεαδάκης για το Evia Film Project δέχτηκα αμέσως διότι υπάρχει μία προσωπική σχέση με την Εύβοια που κρατάει πολλά χρόνια» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κ. Μαραβέγιας. «Είχα κάνει μία συναυλία πριν τρία χρόνια στην Αγία Άννα, σε μια καταπράσινη περιοχή ανάμεσα στα δέντρα και στη φύση. Επιστρέφοντας εδώ, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα διότι με έναν τρόπο γυρνάς σε έναν τόπο όπου υπέστη μια καταστροφή και εσύ καλείσαι να φέρεις κάτι θετικό και μια κατάφαση ζωής. Δεν είναι εύκολο ούτε για την Εύβοια ούτε για τους ανθρώπους της να συνέλθει από όλο αυτό, αλλά σίγουρα είναι συγκινητικό ότι γίνεται μία τέτοια πρωτοβουλία που μπορεί να σκύψει πάνω στον τόπο αυτό και να ρίξει φως ώστε να γίνουν όλα πιο γρήγορα. Μπορεί η ενέργεια αυτή να είναι συμβολική αλλά εύχομαι να είναι η αρχή μιας ουσιαστικής αναγέννησης για αυτόν τον πολύπαθο τόπο».

Το Σάββατο 18 Ιουνίου ο Κ. Μαραβέγιας θα δώσει μια μεγάλη συναυλία στην παραλία της Αγίας Άννας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μαζί του θα είναι και οι αγαπημένοι φίλοι του, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Ξένια Ντάνια και Ελένη Αράπογλου, οι οποίοι θα συμμετέχουν αφιλοκερδώς. «Στην Αγία Άννα πηγαίνουμε με αγάπη και όρεξη να τραγουδήσουμε παρεΐστικα. Δεν θα είναι μία κανονική συναυλία. Θα είναι μια γιορτή συνάντησης για έναν σκοπό που αφορά όλους μας και είναι το περιβάλλον. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα ευαίσθητο θέμα το οποίο χρειάζεται καλή διαχείριση ώστε να αναδειχθεί το πρόβλημα. Γιατί δεν είναι μόνο οι φωτιές. Είναι στάση ζωής, είναι το αποτύπωμα που αφήνουμε καθημερινά στον πλανήτη. Και ακριβώς επειδή είναι ευαίσθητο θέμα, δεν πρέπει να είναι και διδακτικό όλο αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει να κουνήσουμε το δάχτυλο, ότι επειδή για παράδειγμα είμαι εγώ vegan πρέπει να γίνεις και εσύ. Θέλει υπομονή, θέλει αγάπη και μόνο θετικό πρόσημο.».

Πρόγραμμα σε τρεις άξονες και σημαντικοί καλεσμένοι

Το Evia Film Project αναπτύσσεται σε τρεις άξονες: την Αγορά, με σενάρια, σχέδια ταινιών και ταινίες σε εξέλιξη απ' όλο τον κόσμο που παρουσιάζονται για πρώτη φορά παγκοσμίως στην Εύβοια, τα εργαστήρια και τα masterclasses από καταξιωμένους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου, και τις προβολές εμβληματικών ταινιών οικολογικού ενδιαφέροντος, κλασικές, αλλά και πρόσφατης παραγωγής, που ευαισθητοποιούν, ενημερώνουν, προτρέπουν σε δράση και αποκαλύπτουν τις συνέπειες των ανθρώπινων πράξεων.

Ειδικότερα, δώδεκα ταινίες αγαπημένων σκηνοθετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα προβληθούν στους θερινούς κινηματογράφους της Αιδηψού και της Λίμνης, ενώ μία αναπάντεχη προβολή με υπέροχες μικρού μήκους ταινίες θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Αγίας Άννας. Καλεσμένος του φεστιβάλ είναι και ο βραβευμένος με Όσκαρ και Χρυσό Φοίνικα Γερμανός σκηνοθέτης της εμβληματικής ταινίας «Το Ταμπούρλο», Φόλκερ Σλέντορφ, ο οποίος θα βρεθεί στη Βόρεια Εύβοια για την προβολή του πρόσφατου ντοκιμαντέρ του «Ο Δασοποιός».

Ανάμεσα στους δημιουργούς που θα βρεθούν στη διοργάνωση είναι και οι Γιώργος Τσεμπερόπουλος και Σάκης Μανιάτης, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το ντοκιμαντέρ τους, «Μέγαρα». Ακόμη, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ανοιχτή συζήτηση για τη βιώσιμη κινηματογραφική παραγωγή, ένα εργαστήρι της WWF Ελλάς για τις δασικές πυρκαγιές και masterclasses για τον ρόλο της δημοσιογραφικής έρευνας στις περιβαλλοντικές ταινίες, σε συνεργασία με το iMEdD, από τους δημοσιογράφους Γιώργο Αυγερόπουλο και Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Επίσης, ο διευθυντής φωτογραφίας Γιώργος Φρέντζος θα παραδώσει ένα masterclass για την τεχνολογία στον κινηματογράφο, ενώ στη Βόρεια Εύβοια θα βρεθεί και ο διεθνούς φήμης φωτογράφος Γκίντιον Μέντελ, ο οποίος θα παρουσιάσει το προσωπικό του πρότζεκτ «Burning World».

Το Evia Film Project περιλαμβάνει, επίσης, ένα πλούσιο πρόγραμμα για γονείς και παιδιά, που θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ταινίες που εξερευνούν τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και να συμμετάσχουν σε συναρπαστικά κινηματογραφικά εργαστήρια.

Συνεργασία με φορείς που εδρεύουν στην Εύβοια

Με το βλέμμα στραμμένο στην καθιέρωση του Evia Film Project ως θεσμού για το νησί της Εύβοιας, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ενώνει δυνάμεις με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας, το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου των Ψαχνών, την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και όλους τους παραγωγικούς φορείς που εδρεύουν στην Εύβοια.

«Από την αρχή η πρόθεση μας ήταν να συνεργαστούμε και με άλλους φορείς που είχαν ως έδρα τους την Εύβοια όπως το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου των Ψαχνών» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η συντονίστρια Εκδηλώσεων και Δράσεων του πρότζεκτ, Λήδα Γαλανού. «Σπουδαστές και από τα τρία έτη του Πανεπιστημίου συνεργάζονται με το φεστιβάλ και συμμετέχουν ενεργά στην διοργάνωση με διάφορους τρόπους. Συγκεκριμένα, μία ομάδα φοιτητών υπό την επίβλεψη του καθηγητή τους και σκηνοθέτη Ιωάννη Σκοπετέα, με τρία συνεργεία μαγνητοσκοπούν όλες τις δράσεις για το αρχείο του Φεστιβάλ και τη δημιουργία ενός making of βίντεο. Μία άλλη ομάδα εργάζεται εθελοντικά στα διάφορα τμήματα της διοργάνωσης (παραγωγή, φιλοξενία, γραφείο τύπου), ενώ περίπου 55 φοιτητές έχουν εγκατασταθεί ως φιλοξενούμενοι του φεστιβάλ στην παραλία της Αγίας Άννας και εκεί δυο φορές την ημέρα παρακολουθούν σεμινάρια από επαγγελματίες του κινηματογράφου που επιμελούνται τα workshops και τα masterclasses του Evia Film Project».

Μια βιώσιμη και πράσινη εμπειρία

Το Evia Film Project έχει στόχο να ενισχύσει την τοπική οικονομία με όρους βιωσιμότητας δείχνοντας σεβασμό τόσο απέναντι στο οικοσύστημα της περιοχής όσο και απέναντι στην αναγκαιότητα της ανάπτυξης. Η διοργάνωση αναγνωρίζει το δικό της αποτύπωμα και υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση που έχει ως προτεραιότητα το κοινό συμφέρον όλων μας, ελπίζοντας πως θα λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης και πληροφόρησης, αλλά και ως παράδειγμα προς μίμηση.

Η συντονίστρια Ευαισθητοποίησης του Evia Film Project, Έμμα Δοξιάδη αναφέρει: «Ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μου είναι να φροντίζω ώστε η διοργάνωση να είναι όσο το δυνατόν πιο πράσινη και βιώσιμη στην στρατηγική που ακολουθεί όσον αφορά το στήσιμο και την διεξαγωγή της. Αναγνωρίζουμε πως η μετάβαση σε ένα πλήρως πράσινο και βιώσιμο φεστιβάλ κινηματογράφου δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, και η αποδοχή αυτή είναι αναγκαία. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε ένα manual ώστε όλοι στην οργανωτική ομάδα να έχουμε ως σημείο αναφοράς. Συνεργαζόμαστε με τοπικούς παραγωγούς, φροντίζουμε όσο μπορούμε να μην χρησιμοποιούμε πλαστικό στις δράσεις μας, και είμαστε προσεχτικοί όσον αφορά τις μετακινήσεις. Ενώ ακόμα και το δημιουργικό υλικό του φεστιβάλ, οι εκτυπώσεις, οι κατάλογοι, και τα banners προσπαθήσαμε να γίνουν με ανακυκλώσιμα υλικά».

Σε ότι αφορά το κομμάτι της διαχείρισης αποβλήτων, η Έμμα Δοξιάδη αναφέρει ότι το Evia Film Project είναι η πρώτη διοργάνωση τέτοιας έκτασης που αξιοποιεί την πλατφόρμα Just Go Zero Events, προκειμένου να πετύχει την κυκλική διαχείριση των αποβλήτων που θα παραχθούν κατά τη διάρκειά του.

Σε συνεργασία με την εταιρεία Polygreen, γίνεται καθημερινά η συλλογή, διαλογή και κυκλική διαχείριση των αποβλήτων από όλα τα σημεία διεξαγωγής του στην Αιδηψό, στην Αγία Άννα και στη Λίμνη. Συγκεκριμένα, στους χώρους που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις βρίσκονται ξεχωριστοί κάδοι ανακύκλωσης για τα ρεύματα χαρτιού, πλαστικού, αλουμινίου, υπολειμμάτων καπνικών προϊόντων και οργανικών υπολειμμάτων. Τα υλικά που θα συλλεχθούν θα μεταφερθούν στις μονάδες διαχείρισης αποβλήτων της Polygreen, για την ορθή διαχείρισή τους ώστε να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή. «Με την ολοκλήρωση του φεστιβάλ θα γνωρίζουμε όχι μόνο τις ποσότητες των υλικών που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκειά του αλλά και τον τρόπο διαχείρισής τους ανά ρεύμα. Στο τέλος του φεστιβάλ θα κάνουμε μια αναφορά κοιτώντας πίσω σχετικά με τους στόχους που θέσαμε στην αρχή και θα αξιολογήσουμε κατά πόσο τους πετύχαμε» σημειώνει η Έμμα Δοξιάδη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ