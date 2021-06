Φένια Αποστόλου: «Ο κινηματογράφος ήρθε να αφυπνίσει τη γυναικεία μου ψυχή που ήταν σε λήθαργο»

Συνέντευξη στη Σπυριδωνία Κρανιώτη

Η Φένια Αποστόλου, χορογράφος-χορεύτρια-ηθοποιός και σκηνοθέτρια, συμμετέχει στη νέα ελληνική ταινία του Φωκίωνα Μπόγρη «Πρόστιμο», η οποία διανύει την πέμπτη εβδομάδα προβολής της στις αίθουσες με πολλές sold out βραδιές και με συγκινητική αποδοχή από το κοινό.

«Η ταινία έχει πάρει πολλές θετικές κριτικές, έχει γίνει talk of the town. Όλο και περισσότερος κόσμος θέλει να τη δει και, από ό,τι φαίνεται, θα αφήσει ένα ηχηρό στίγμα στο ελληνικό σινεμά» λέει η Φένια Αποστόλου και συμπληρώνει: «Για μένα, αυτή η κινηματογραφική εμπειρία ήταν συγκλονιστική! Χάρηκα το κάθε στάδιο της προετοιμασίας και των γυρισμάτων κι επίσης έμαθα τι σημαίνει να είσαι και όχι να "παίζεις" τον ρόλο στον φακό! Ήταν ένα μαγευτικό ταξίδι που θα ξαναέκανα!».

Η ταλαντούχα Φένια Αποστόλου υποδύεται τη Βέρα, μια τρανς ηρωίδα η οποία διακρίνεται για την ανιδιοτελή αγάπη και τη διάθεση προσφοράς προς τον Βαγγέλη, τον κεντρικό ήρωα της ταινίας.

«Είμαι πολύ δοτική και προστατευτική απέναντι στους φίλους μου, όπως και η Βέρα, και θεωρώ τη φιλία αξία ανεκτίμητη» λέει στο zougla.gr προσθέτοντας: «Η Βέρα είναι μια απλή κοπέλα που ντύνεται και μιλάει απλά, μια τρανς της διπλανής πόρτας, όπως άλλωστε έχουν αποκαλέσει και μένα. Έτσι, στο πρόσωπο της Βέρας βρήκα την κανονικότητα που έχω κι εγώ στη ζωή μου και ταυτίστηκα απόλυτα μαζί της».

Η Φένια Αποστόλου, καλλιτέχνιδα με πλούσια διαδρομή στον χορό, τη σκηνοθεσία, το σινεμά και το θέατρο, μιλάει στο zougla.gr και εκμυστηρεύεται: «Ο κινηματογράφος, σαν από μηχανής θεός, ήρθε να σώσει μια ζωή που ήταν σε τέλμα και να αφυπνίσει τη γυναικεία μου ψυχή που ήταν εγκλωβισμένη, καταπιεσμένη και σε λήθαργο όλα τα προηγούμενα χρόνια της ζωής μου».

Μιλήστε μας για την εμπειρία σας από τη συμμετοχή σας στην ταινία «Πρόστιμο» του Φωκίωνα Μπόγρη.

Η πρόταση έγινε από τον Φωκίωνα, όταν αναζητούσε τρανς ηθοποιό για τον ρόλο της Βέρας, μιας τρανς εργάτριας στο σεξ, πελάτισσας και φίλης του Βαγγέλη, του κεντρικού ήρωα της ταινίας. Κάναμε μια συζήτηση γύρω από το θέμα της ταινίας και τα απαιτούμενα του ρόλου και, αφού διάβασα το σενάριο και ενθουσιάστηκα, δέχτηκα με μεγάλη χαρά. Ο Φωκίων ζητάει έναν συγκεκριμένο τρόπο «παιξίματος» από τους ηθοποιούς του και δουλεύει πολύ πάνω σε αυτό για να έχει το αποτέλεσμα που θέλει. Ο λόγος πρέπει να βγαίνει απόλυτα φυσικός, χωρίς θεατρικούς τονισμούς και επιτηδευμένους χρωματισμούς, όπως ακριβώς θα μιλούσε ο κάθε χαρακτήρας στη ζωή. Οι χαρακτήρες της ταινίας είναι πέρα για πέρα αληθινοί και ο ρεαλισμός τους είναι ένα από τα δυνατά χαρτιά της ταινίας. Για μένα, αυτή η κινηματογραφική εμπειρία ήταν συγκλονιστική! Χάρηκα το κάθε στάδιο της προετοιμασίας και των γυρισμάτων κι επίσης έμαθα τι σημαίνει να είσαι και όχι να «παίζεις» τον ρόλο στον φακό! Ήταν ένα μαγευτικό ταξίδι που θα ξαναέκανα!

H Βέρα, η ηρωίδα που υποδύεστε, διακρίνεται για την ανιδιοτελή αγάπη και τη διάθεση προσφοράς προς τον Βαγγέλη, τον κεντρικό ήρωα της ταινίας. Έχετε κοινά στοιχεία μαζί της;

Η Βέρα έχει μια στενή φιλική σχέση με τον Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης είναι αυτός που της προμηθεύει το «χόρτο» της και της «στρίβει» τα τσιγάρα της, πράγμα που η ίδια δεν έμαθε ποτέ να κάνει. Εκείνη τρέφει συναισθήματα γι’ αυτόν και εφευρίσκει διάφορα τεχνάσματα για να περνά όσο περισσότερο χρόνο γίνεται μαζί του. Ένα τέτοιο τέχνασμα είναι και η πρόταση που του κάνει να δουλέψει γι' αυτήν, να της κλείνει δηλαδή τα ραντεβού της μέσω διαδικτύου. Έτσι, χωρίς να γνωρίζει η ίδια τα «μπλεξίματα» του Βαγγέλη, τον βοηθά προσφέροντάς του χρήματα και στέγη, όταν χρειαστεί. Εγώ, όπως και η Βέρα, είμαι πολύ δοτική και προστατευτική απέναντι στους φίλους μου και θεωρώ τη φιλία αξία ανεκτίμητη.

Τι σας συγκινεί στον ρόλο σας; Υπάρχουν σημεία που σας έκαναν να νιώθετε ότι ταυτίζεστε με τη Βέρα;

Αυτό που με συγκίνησε στον ρόλο της Βέρας και είπα αμέσως «ναι», χωρίς δεύτερη σκέψη, είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται αυτός ο τρανς χαρακτήρας κινηματογραφικά. Η Βέρα είναι μια κανονική κοπέλα μακριά από extravagant στοιχεία και απέχει πολύ από την καρικατουρέ καταγραφή που έχουμε δει σε διάφορες ταινίες στο ελληνικό σινεμά από άλλους σκηνοθέτες. Η Βέρα είναι μια απλή κοπέλα που ντύνεται και μιλάει απλά (σκόπιμη η μη επιλογή των καλιαρντών), μια τρανς της διπλανής πόρτας, όπως άλλωστε έχουν αποκαλέσει και μένα. Έτσι, στο πρόσωπο της Βέρας βρήκα την κανονικότητα που έχω κι εγώ στη ζωή μου και ταυτίστηκα απόλυτα μαζί της.

H συνέχεια προβολών της ταινίας «Πρόστιμο», για πάνω από έναν μήνα στα θερινά σινεμά, δείχνει πως το κοινό ανταποκρίνεται θετικά. Πώς νιώθετε γι’ αυτό;

Διανύουμε την πέμπτη εβδομάδα προβολής της ταινίας στις αίθουσες με πολλές sold out βραδιές και με συγκινητική αποδοχή του κόσμου. Η ταινία έχει πάρει πολλές θετικές κριτικές, έχει γίνει talk of the town... Όλο και περισσότερος κόσμος θέλει να τη δει και, από ό,τι φαίνεται, θα αφήσει ένα ηχηρό στίγμα στο ελληνικό σινεμά. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι και δεν θα μπορούσαμε να ονειρευτούμε καλύτερο comeback, ύστερα από ένα τεράστιο διάστημα καλλιτεχνικής απραξίας και στέρησης επαφής με το κοινό. Η πρόσφατη βράβευση, στα βραβεία Ίρις, από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, του Στάθη Σταμουλακάτου με το βραβείο β’ ανδρικού ρόλου, μάς έδωσε μεγάλη χαρά και συγκίνηση.

Είστε χορογράφος, χορεύτρια, ηθοποιός και σκηνοθέτρια. Με ποια ιδιότητα νιώθετε πιο ολοκληρωμένη;

Με όλες αυτές τις ιδιότητες πορεύτηκα όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τη σκηνική διαδρομή μου, είτε ως performer, είτε ως δημιουργός και μόνο έτσι έχω μάθει να εκφράζομαι και να ολοκληρώνομαι ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνιδα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω καμία από αυτές μου τις ιδιότητες γιατί μεταξύ τους αλληλοσυμπληρώνονται και συνθέτουν αδιάσπαστα τον καλλιτεχνικό μου εαυτό.

Η μετάβασή σας στο γυναικείο φύλο ήρθε στην πορεία της καλλιτεχνικής σας διαδρομής;

H μετάβαση έγινε όταν η καλλιτεχνική μου διαδρομή μπήκε σε παύση, γιατί η συνεχόμενη και τόσο έντονη καλλιτεχνική δραστηριότητα που είχα τα προηγούμενα χρόνια δεν με βοηθούσε να δω καθαρά και να πάρω την απόφαση να κάνω το μεγάλο βήμα. Τα ασταμάτητα συμβόλαια που είχα με κρατούσαν δέσμια στο προηγούμενο φύλο και η πρόσκαιρη χαρά που έπαιρνα στη σκηνή, όταν κάποιοι «φωτισμένοι» δημιουργοί μού έδιναν γυναικείους ρόλους, άρχισε να μην με καλύπτει πλέον. Η αφορμή ήταν η πρόταση που είχα να υποδυθώ έναν τρανς ρόλο, τον ρόλο της Πάμελας, στην ταινία «Ο γιος του Τσάρλι» του Κάρολου Ζωναρά.

Ο κινηματογράφος, σαν από μηχανής θεός, ήρθε να σώσει μια ζωή που ήταν σε τέλμα και να αφυπνίσει τη γυναικεία μου ψυχή που ήταν εγκλωβισμένη, καταπιεσμένη και σε λήθαργο όλα τα προηγούμενα χρόνια της ζωής μου. Μετά τα γυρίσματα της ταινίας, στην οποία μέρα με τη μέρα μέσω της Πάμελας ανακάλυπτα τον καινούριο μου εαυτό, αποφάσισα να ανατρέψω τα πάντα, να πάω κόντρα σε όλα και να γίνω η Φένια. Αυτό το κομβικό σημείο στη διαδρομή της ζωής μου θα το θυμάμαι πάντα σαν τον φάρο που με φώτισε να κάνω το σωστό… Ήταν η ευκαιρία που περίμενα τόσα χρόνια για να ξαναγεννηθώ.

Υπάρχει κάποιος ρόλος που επιθυμείτε να ερμηνεύσετε και κάποιο έργο το οποίο θα θέλατε να σκηνοθετήσετε;

Δεν έχω κάποιες μακροπρόθεσμες προσδοκίες ή κάποιες συγκεκριμένες εμμονές με ρόλους ή έργα. Κάθε έργο γεννιέται όταν είναι η ώρα του. Κάθε ρόλος γεννιέται όταν το προσωπικό σου άστρο και το καλλιτεχνικό σου κάρμα σου τον φέρει.

Τι ονειρεύεστε για την καλλιτεχνική σας διαδρομή;

Ονειρεύομαι εμπνευσμένες παραστάσεις και ταινίες, ωραίες και ξεχωριστές συνεργασίες με ταλαντούχους ανθρώπους και μια συνεχή καλλιτεχνική πρόοδο που να με κρατά ενεργή, πολύπλευρη και γεμάτη από πνευματικό πλούτο.

Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;

Μετά το σοκ της τελευταίας χρονιάς, προτιμώ να κρατώ μικρό καλάθι για μελλοντικά σχέδια. Αν δεν σιγουρέψουμε πρώτα την επιστροφή μας στην κανονικότητα σε συνέχεια χρόνου χωρίς αναστολές και πισωγυρίσματα, δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τίποτα. Εύχομαι να είμαστε όλοι υγιείς, να ξεπεραστεί με ασφάλεια η πανδημία και όλα θα γίνουν, όπως γίνονταν άλλωστε τόσα χρόνια.

Δείτε επίσης: «Πρόστιμο» - Η Φένια Αποστόλου συμμετέχει στη νέα ταινία του Φωκίωνα Μπόγρη