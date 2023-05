Φεστιβάλ Καννών: Αποθεώθηκε ο Τζόνι Ντεπ που αισθανόταν «αποκλεισμένος» από το Χόλιγουντ

Ο Τζόνι Ντεπ απέρριψε τον υπαινιγμό ότι έκανε τη «μεγάλη επιστροφή» του με την εμφάνισή του στην ταινία «Jeanne du Barry», με την οποία άνοιξε την Τρίτη το Φεστιβάλ των Καννών, μολονότι παραδέχτηκε ότι το τηλέφωνό του δεν χτυπούσε την περίοδο που είχε εμπλακεί σε δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ.

«Απορούσα με τη λέξη επιστροφή, επειδή δεν πήγα πουθενά», είπε ο Αμερικανός ηθοποιός, που έφτασε με καθυστέρηση 45 λεπτών στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η ομάδα των δημιουργών της ταινίας την Τετάρτη. «Ναι, ίσως ο κόσμος σταμάτησε να μου τηλεφωνεί από φόβο εκείνη την εποχή, όμως εγώ δεν πήγα πουθενά», τόνισε.

Johnny Depp receives seven-minute standing ovation at #Cannes2023 following the premiere of ‘Jeanne du Barry.’ pic.twitter.com/XXdJ6YdaYz