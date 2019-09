Φεστιβάλ Τορόντο: Μεγάλο βραβείο κοινού για τον «κωμικό» Χίτλερ

Η αμφιλεγόμενη κωμωδία φαντασίας «Jojo Rabbit», με πρωταγωνιστή τον Χίτλερ, κέρδισε το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και βάζει πλώρη για τα Όσκαρ.



Ο εβραϊκής καταγωγής Νεοζηλανδός σκηνοθέτης Τάικα Γουατίτι έχει πείσει με τις προηγούμενες ταινίες του ότι τα καταφέρνει εξαιρετικά τόσο με την κωμωδία -όπως στη βαμπιρική σάτιρα «What We Do in the Shadows», όσο και με την blockbuster φαντασίας -«Thor: Ragnarok».

Στη νέα του δουλειά, όμως, αποφάσισε να διαβεί επικίνδυνα ναρκοπέδια, γυρίζοντας μια κωμωδία με κεντρικό χαρακτήρα έναν «κωμικό» Αδόλφο Χίτλερ.

Ο ίδιος, πάντως, περιγράφει ως «σάτιρα ενάντια στο μίσος» την ταινία, η οποία ακολουθεί ένα μοναχικό αγόρι στη Γερμανία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που φαντάζεται ότι κάνει διαρκώς παρέα με το ίνδαλμά του, τον Χίτλερ. Στην ταινία, που βασίστηκε στο βιβλίο «Caging Skies» της Christine Leunens, πρωταγωνιστούν, επίσης, η Σκάρλετ Γιοχάνσον στον ρόλο της μητέρας του αγοριού και ο Σαμ Ρόκγουελ.





Ο σκηνοθέτης δυσκολεύτηκε να βρει διάσημο ηθοποιό για να υποδυθεί τον Ναζί δικτάτορα και κατέληξε να αναλάβει ο ίδιος τον ρόλο. «Οι πιο πολλοί ήταν ενθουσιασμένοι με το σενάριο», δήλωσε ο Γουατίτι στο Hollywood Reporter, «αλλά προφανώς δεν ήταν διόλου σίγουροι ότι ο συγκεκριμένος ρόλος θα αποτελούσε σωστή κίνηση καριέρας. Κατανοώ απολύτως. Ποιος θέλει να δει τον εαυτό ως Χίτλερ, σε μια κινηματογραφική αφίσα;».