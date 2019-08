Forbes: Η Σκάρλετ Γιόχανσον στην κορυφή της λίστας

Δεύτερη χρονιά στην πρώτη θέση η Γιόχανσον, αλλά όγδοη στη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων ηθοποιών (ανδρών και γυναικών).



Το εισόδημα των 56 εκατ. δολαρίων κατατάσσει την 34χρονη σταρ Σκάρλετ Γιόχανσον στην κορυφή της λίστας Forbes με τις πιο καλά αμειβόμενες ηθοποιούς, για δεύτερη συνεχή χρονιά.



Σύμφωνα με το BBC, τα κέρδη της αυξήθηκαν κατά 15,5 εκατ. δολάρια σε σχέση με το 2018 χάρη στην ταινία «Avengers: Endgame» και όπως όλα δείχνουν, θα διατηρήσει τη θέση της και την επομένη χρονιά (λόγω του Black Widow, της spin-off ταινίας των Avengers).



Παρά ταύτα, η Γιόχανσον βρίσκεται στην 8η θέση της λίστας των πιο ακριβοπληρωμένων ηθοποιών -ανδρών και γυναικών- και ειδικότερα, μία θέση μετά τον Άνταμ Σάντλερ.



Τη δεύτερη θέση στη λίστα καταλαμβάνει η Σοφία Βεργκάρα, πρωταγωνίστρια της σειράς «Modern family».

Το ενδιαφέρον είναι ότι τα κέρδη όλων των γυναικών ηθοποιών που βρίσκονται στο Top 10 αυτή τη χρονιά ξεπερνούν τα 20 εκατ. δολάρια, ενώ στη λίστα που είχε δημοσιευθεί πέρυσι, μόνο οι δύο πρώτες, η Γιόχανσον και η Αντζελίνα Τζολί άγγιζαν αυτά τα νούμερα.





Από την εφετινή «χρυσή δεκάδα» απουσιάζει η Αντζελίνα Τζολί -παρά τα 28 εκατ. δολάρια το 2018- καθώς αυξήθηκαν οι αμοιβές των σταρ που φιγουράρουν στο Top 10. Η Τζολί ετοιμάζει δύο ταινίες, στις οποίες πρωταγωνιστεί και υπογράφει την παραγωγή, το «Maleficent: Mistress of Evil» και το «The One and Only Ivan».





Η εφετινή λίστα έχει και άλλες «ηχηρές απουσίες», όπως η Μίλα Κούνις, η Τζούλια Ρόμπερτς, η Κέιτ Μπλάνσετ και η Μελίσα ΜακΚάρθι, ενώ κατά γενική ομολογία και σε αντίθεση με τη λίστα Forbes των πιο ακριβοπληρωμένων ανδρών ηθοποιών για το 2019 που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες, δεν υπάρχει στη δεκάδα ούτε μία Αφροαμερικανίδα ηθοποιός.



Το Top 10 των πιο ακριβοπληρωμένων γυναικών ηθοποιών για το 2019:



Σκάρλετ Γιόχανσον - 56 εκατ. δολάρια



Σοφία Βεργκάρα - 44.1 εκατ. δολάρια



Ρις Γουίδερσπουν- 35 εκατ. δολάρια



Νικόλ Κίντμαν - 34 εκατ. δολάρια



Τζένιφερ Άνιστον – 28 εκατ. δολάρια



Κέιλι Κουόκο- 25 εκατ. δολάρια



Ελίζαμπεθ Μος - 24 εκατ. δολάρια



Μάργκοτ Ρόμπι - 23,5 εκατ. δολάρια



Σαρλίζ Θέρον - 23 εκατ. δολάρια



Έλεν Πομπέο - 22 εκατ. δολάρια.