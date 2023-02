«Frank and Ava»: Πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα για το remake της χολιγουντιανής ταινίας, από την ελληνική εταιρεία crisis cinema productions

Στo πλαίσιo της συνεργασίας που έχει συνάψει η εταιρεία Οπτικοακουστικών παραγωγών Crisis Cinema Productions με τις Αμερικανικές εταιρείες κινηματογραφικών παραγωγών 8 the House Entertainment &All Edge Entertainment πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα στο Λος Άντζελες για την επανέκδοση της ταινίας Frank & Ava.





Η κινηματογραφική ταινία Frank & Ava είναι μια αμερικανική βιογραφική δραματική ταινία με πρωταγωνιστές τον Rico Simonini ως Frank Sinatra και την Emily Elicia Low ως Ava Gardner. Βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Willard Manus. Ακόμη συμμετέχουν καταξιωμένοι ηθοποιοί όπως οι Harry Dean Stanton, Eric Roberts, Michael Alaimo, Lukas Haas, Katherine Helmond, Jonathan Silverman, Dionne Warwick, Richard Portnow κ.α.





Τα καινούρια γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο σε τοποθεσίες του Λος Άντζελες και στο σπίτι που έζησε ο Φράνκ Σινάτρα στο Μπέλ Αιρ, υπό τις οδηγίες του σκηνοθέτη Γιώργου Παπαθεοδώρου (Ciao Italia, Μη μου τους Κύκλους Τάραττε, Απαγωγή Αλα Ιταλικά, Άγρια Νύχτα), ενώ πρωταγωνίστησαν σε αυτά ο Michael Madsen (Reservoir Dogs, Kill Bill, Donnie Brasco, Free Willy), η Rebecca De Mornay (Risky Business, The Slugger's wife, I am wrath, Beauty and the Beast), Michael Woods (Omen IV, Lady be ware), Bobbie Lee Jr (Perry Mason, Snowfall, Them).

Η επεξεργασία και το μοντάζ θα γίνουν στην Ελλάδα ενώ η ταινία πρόκειται να επανακυκλοφορήσει στα τέλη του 2023.



Η τεχνογνωσία και η εξέλιξη των Ελληνικών Κινηματογραφικών παραγωγών οδήγησαν τους Αμερικανούς να εμπιστευτούν την επανέκδοση της ταινίας σε Ελληνικά έμπειρα χέρια.



H Crisis Cinema Productions όμως επιφυλάσσει και άλλες εκπλήξεις στο κοινό. Τέλος της χρονιάς θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα σειράς 12 ωριαίων επεισοδίων με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων ηθοποιών, η οποία θα προβληθεί σε ψηφιακή πλατφόρμα του εξωτερικού και θα συζητηθεί!