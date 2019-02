Game of Thrones 2019: Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο φινάλε της επικής σειράς αρχίζει αποκλειστικά στη Nova

Από 1η Μαρτίου Box Set στο Nova On Demand με όλα τα επεισόδια και από τους επτά προηγούμενους κύκλους

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα σε ότι αφορά την προβολή της πρεμιέρας του 8ου και τελευταίου κύκλου της σειράς φαινόμενο, «Game of Thrones», η οποία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στη Nova, ταυτόχρονα με την Αμερική, την Κυριακή 14 Απριλίου, στις 4 μετά τα μεσάνυχτα και με ελληνικούς υπότιτλους, ενώ θα προβληθεί Prime Time, τη Δευτέρα 15 Απριλίου, στις 22:00, από το Novacinema1HD. Παράλληλα, η Nova εξασφάλισε και όλους τους προηγούμενους 7 κύκλους της σειράς οι οποίοι θα διατίθενται σε Box Set στην υπηρεσία Nova On Demand, έτσι ώστε οι συνδρομητές να έχουν τη δυνατότητα να δουν όλα τα προηγούμενα επεισόδια, όποτε εκείνοι θέλουν, πριν την πρεμιέρα του 8ου κύκλου στις 14 Απριλίου. Το Box Set θα βρίσκεται στην υπηρεσία Nova On Demand για 4 ολόκληρους μήνες, από την Παρασκευή 1η Μαρτίου έως και την Κυριακή 30 Ιουνίου.

Ο 8ος και τελευταίος κύκλος της σειράς αποτελείται από 6 επεισόδια τα οποία θα προβάλλονται σε εβδομαδιαία βάση από την Κυριακή 14/4, ενώ μέσα στην εβδομάδα θα πραγματοποιούνται και επαναλήψεις του κάθε επεισοδίου στο Novacinema1HD και στο Novacinema4HD. Κάθε νέο επεισόδιο θα ανεβαίνει στο Nova On Demand μετά την ολοκλήρωση του, ενώ όλος ο 8ος κύκλος θα παραμείνει στο Nova On Demand μέχρι την Κυριακή 30 Ιουνίου.

Η σειρά «Game of Thrones», εκτός από τις πολυάριθμες βραβεύσεις (Golden Globes, SAG και βραβεία Emmy), έχει προσελκύσει ρεκόρ τηλεθεατών, όπου και αν έχει προβληθεί, αναπτύσσοντας μία εξαιρετικά ευρεία και ενεργή βάση οπαδών. Παράλληλα, έχει λάβει μεγάλη αναγνώριση από τους κριτικούς, ιδιαίτερα για τις ερμηνείες των ηθοποιών, τους πολύπλοκους χαρακτήρες, την ιστορία, την έκταση και την ποιότητα της παραγωγής της. Σύμφωνα με το IMDB, είναι η καλύτερη τηλεοπτική σειρά όλων των εποχών, γεγονός που αποδεικνύεται από τη στήριξη των τηλεθεατών, τις αμέτρητες βραβεύσεις και τις διθυραμβικές κριτικές, καθώς επίσης και την εκπληκτική αφοσίωση των οπαδών της, η οποία έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό τηλεοπτικό φαινόμενο.

