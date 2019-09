Game of Thrones: Ετοιμάζεται prequel της δημοφιλούς σειράς

Το γαϊτανάκι για το πώς φτάσαμε στην ιστορία του «Game of Thrones» φαίνεται ότι ετοιμάζεται να ξετυλίξει το τηλεοπτικό δίκτυο HBO, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Deadline.



Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα το δίκτυο ετοιμάζει μία πιλοτική σειρά prequel του «Game of Thrones», η οποία θα ξεκινάει 300 χρόνια πριν από τα όσα διαδραματίστηκαν στη δημοφιλή σειρά και θα παρακολουθεί την αρχή του τέλους του Οίκου των Ταργκάριεν.



Το σενάριο της νέας σειράς υπογράφουν οι Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν και Ράιαν Κόνταλ.



Το Game of Thrones prequel θα είναι μια προσαρμογή του μυθιστορήματος Fire & Blood του Μάρτιν, το οποίο κυκλοφόρησε πέρυσι και συμπληρώνει την ιστορία του Οίκου των Ταργκάριεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ