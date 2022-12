«Ο Παπουτσωμένος Γάτος: Η Τελευταία Επιθυμία»

Για πρώτη φορά μετά από παραπάνω από μια δεκαετία, η Dream Works Animation παρουσιάζει μια νέα περιπέτεια στο κινηματογραφικό σύμπαν του Σρεκ καθώς ο τολμηρός ληστής, Γάτος Σπιρουνάτος ανακαλύπτει πως το πάθος του για κίνδυνο και η αδιαφορία του για την ασφάλεια έχουν επιπτώσεις. Ο Σπιρουνάτος έχει σπαταλήσει τις έξι από τις επτά ζωές του, αν και ο ίδιος είχε πάψει να τις μετράει εδώ και καιρό. Η επιθυμία να ξανακερδίσει τις χαμένες ζωές του οδηγεί τον Γάτο στην σπουδαιότερη περιπέτεια του. Ξεκινάει λοιπόν ένα επικό ταξίδι στο Μαύρο Δάσος για να βρει το μυθικό Αστέρι των Ευχών και να αποκαταστήσει τις χαμένες ζωές του.

Puss in Boots: The Last Wish (Μεταγλ.)



Σκηνοθεσία:Τζόελ Κρόφορντ



Διάρκεια: 96 λεπτά



Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες σήμερα (Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022)

Δείτε το τρέιλερ: