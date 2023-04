Γουέστερν με γκέι ζευγάρι σε ταινία μικρού μήκους του Πέδρο Αλμοδόβαρ

Ο ταλαντούχος Ίθαν Χοκ, ο οποίος έχει προταθεί τέσσερις φορές για Όσκαρ και ο Πέντρο Πασκάλ που ξεχώρισε τη χρονιά που πέρασε, μέσα από τον ρόλο του Τζόελ στο «Last of Us» γίνονται γκέι ζευγάρι για τις ανάγκες των ρόλων που ενσαρκώνουν σε νέα ταινία γουέστερν του Πέδρο Αλμοδόβαρ, που ονομάζεται «Strange Way of Life» και θα προβληθεί στο Φεστιβάλ Καννών.

Η ταινία μικρού μήκους «Strange Way of Life» είναι, κατά κάποιον τρόπο, μια στιγμή που κλείνει τον κύκλο για τον Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο οποίος είχε την ευκαιρία να σκηνοθετήσει το Brokeback Mountain στα μέσα της δεκαετίας του 2000, αλλά την απέρριψε επειδή πίστευε ότι το Χόλιγουντ δεν θα τον άφηνε να κάνει το είδος της ταινίας που ήθελε να κάνει.

Το κινηματογραφικό έργο διαρκεί μόλις μισή ώρα και αφηγείται την ιστορία δύο πρώην εραστών στην άγρια δύση, όπου συναντιούνται έπειτα από πολλές δεκαετίες.

Στο trailer που δόθηκε στη δημοσιότητα, ακούγεται ο Σίλβα (Πασκάλ) να κατηγορεί τον Τζέικ (Χοκ) ότι δεν τον αγάπησε ποτέ και πως δεν αγάπησε ποτέ και κανέναν άλλο.

Μάλιστα, στο Twitter τα σχόλια πήραν «φωτιά» με αρκετούς να αποθεώνουν την ερμηνεία του Χιλιανού ηθοποιού, που γνώρισε τεράστια επιτυχία ενσαρκώνοντας τον Τζόελ στο «Last of Us».

Δείτε το τρέιλερ: