H Awkwafina πρωταγωνιστεί σε σειρά για τη ζωή της

Η ηθοποιός και ράπερ Awkwafina θα πρωταγωνιστήσει σε τηλεοπτική κωμική σειρά βασισμένη στη ζωή της.

Η Awkwafina, η οποία κέρδισε Χρυσή Σφαίρα θα είναι η πρωταγωνίστρια της σειράς «Awakafina is Nora from Queens» που περιστρέφεται γύρω από τη ζωή μιας ασιατικής οικογένειας στην Αμερική.



Η υπεύθυνη παραγωγής της σειράς, Teresa Hsiao τόνισε ότι το «Awakafina is Nora from Queens» καταρρίπτει κάποιους κανόνες της ασιατικής κουλτούρας, αλλά αυτό το κάνει πιο συναρπαστικό, καθώς οι ηθοποιοί υποδύονται χαρακτήρες που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να υποδυθούν μέχρι τώρα. Οι περισσότεροι Αμερικανοί-Ασιάτες απεικονίζονται ως «κουμπωμένοι» και πιστοί στις παραδόσεις, πρόσθεσε.



Μεγάλο μέρος της σειράς εμφανίζει τη Nora να καπνίζει και να περιπλανάται αντί να βρίσκει δουλειά και ενώ ο πατέρας και η γιαγιά της την πειράζουν ατέλειωτα, ποτέ δεν την κάνουν να αισθάνεται ντροπιασμένη, επειδή δεν ξέρει τι θέλει.



Το κοινό μπορεί να μην είχε δει μια τέτοια υποστηρικτική και ανοιχτή ασιατική οικογένεια πριν από την τηλεοπτική σειρά, αλλά η Awkwafina, μεγάλωσε σε μία τέτοια οικογένεια. Ο πραγματικός πατέρας της και η γιαγιά της έδωσαν συμβουλές στους ηθοποιούς που τους υποδύονται για να ενσαρκώσουν καλύτερα τους χαρακτήρες.

Ελπίζουμε με τη σειρά να γίνει αντιληπτό ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερες ιστορίες για Ασιάτες-Αμερικανούς, ανέφερε η υπεύθυνη παραγωγής.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ