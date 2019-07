H Julia Roberts δεν θα είναι υποψήφια για Emmy

Ψύχραιμα αντιμετώπισε η Τζούλια Ρόμπερτς το γεγονός ότι δεν θα είναι υποψήφια για Emmy για τη συμμετοχή της στον πρώτο κύκλο της τηλεοπτικής σειράς Homecoming.



Η ηθοποιός που υποδύεται τη Χάιντι Μπέργκμαν στο θρίλερ της τηλεοπτικής πλατφόρμας Άμαζον καθώς και η παραγωγή της σειράς δεν έλαβε καμία υποψηφιότητα για τα εφετινά βραβεία Emmy.



«Λοιπόν, τουλάχιστον συνεργάζομαι με μία εξαιρετική εταιρεία», έγραψε η Ρόμπερτς στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram μαζί με ένα στιγμιότυπο από την οθόνη του κινητού της όπου φαίνεται ένα μήνυμα με τα ονόματα ηθοποιών πρώτης γραμμής που έμειναν εκτός βραβείων, όπως ο Τζορτζ Κλούνεϊ που πρωταγωνιστεί στο Catch 22 και την Έμα Στόουν πρωταγωνίστρια του Maniac.





Η Ρόμπερτς έχασε την υποψηφιότητα από τις Εμίλια Κλαρκ (Game of Thrones), Τζούντι Κόμερ (Killing Eve), Βαϊόλα Ντέιβις (How to Get Away With Murder), Λόρα Λίνεϊ (Ozark), Μάντι Μουρ (This Is Us), Σάντρα Ο (Killing Eve) και Ρόμπιν Ράιτ (House of Cards).



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ