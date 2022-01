«House of Gucci» και «Power of the Dog» ηγούνται των υποψηφιοτήτων στα βραβεία SAG

Το οικογενειακό δράμα της βιομηχανίας της μόδας "House of Gucci" και το σκοτεινό γουέστερν "The Power of the Dog" ηγούνται των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών (SAG- Screen Actors Guild awards) συγκεντρώνοντας τρεις υποψηφιότητες η κάθε μία ταινία, όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη.

Το "House of Gucci" διεκδικεί μεταξύ άλλων το κορυφαίο βραβείο του Σωματείου, εκείνο του καλύτερου καστ ταινίας. Θα ανταγωνιστεί για την τιμή αυτή με τις ταινίες "Belfast," "CODA," "King Richard" και "Don't Look Up".

Η τελετή απονομής των βραβείων SAG, για τα οποία ψηφίζουν τα μέλη της Ένωσης Ηθοποιών SAG-AFTRA, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Λος Άντζελες, την 27η Φεβρουαρίου.

Τα αποτελέσματα προσελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον, διότι ηθοποιοί είναι εκείνοι που ψηφίζουν κυρίως στην Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, τον οργανισμό που απονέμει τα Όσκαρ τον Μάρτιο.

Η Netflix Inc συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων στα βραβεία SAG σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία παραγωγής, με συνολικά 7 υποψηφιότητες.