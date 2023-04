House of the Dragon: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν

Το HBO ανακοίνωσε ότι η prequel σειρά του Game of Thrones, δηλαδή το «House of the Dragon» ξεκίνησε την παραγωγή της δεύτερης σεζόν της, με πρωταγωνίστριες την Έμμα Ντάρσι και την Ολίβια Κουκ.

H τηλεοπτική σειρά έκανε πρεμιέρα στις 21 Αυγούστου και μας μεταφέρει 200 χρόνια πίσω από τα γεγονότα του GOT.Διηγείται την ιστορία του Οίκου Targaryen, δηλαδή των προγόνων της Daenerys

Ο επίσημος λογαριασμός της σειράς, ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την παρακάτω φωτογραφία:

It's time to return to King's Landing.

Season 2 of #HouseoftheDragon is now in production. pic.twitter.com/lGSQSq6oK9