Η σειρά ντοκιμαντέρ «Η Άνοδος και η Πτώση του Vicroria's Secret» κάνει πρεμιέρα στο Hulu, το 2022

Στις αρχές του 2022 θα κάνει πρεμιέρα στο Hulu η σειρά ντοκιμαντέρ «The Rise and Fall of Victoria's Secret». Σε σκηνοθεσία Matt Tyrnauer, η σειρά των τριών ντοκιμαντέρ «θα πάει στο παρασκήνιο του οίκου εσωρούχων, κάνοντας χρήση αφηγήσεων από πρώτο χέρι και προχωρώντας σε βαθιά έρευνα για να αποκαλύψει την εσωτερική λειτουργία της φίρμας Victoria's Secret», όπως ανέφερε η The Holywood Reporter.

Η παραγωγή είναι ήδη σε τροχιά, με παραγωγό τη Film 45, την εταιρεία του σκηνοθέτη Peter Berg. Τα σχέδια για το πρότζεκτ είχαν έρθει για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τον Μάρτιο του 2020 από το Deadline.

Η σειρά θα ιχνηλατεί τη διαδρομή της Victoria's Secret από μια εταιρεία εσωρούχων η οποία δεχόταν παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν κολοσσό μόδας που αργότερα ήρθε στο επίκεντρο μεγάλης δημόσιας αντιπαράθεσης. Τα τελευταία χρόνια μπήκε στο στόχαστρο μετά την έρευνα των Τάιμς της Νέας Υόρκης, η οποία αποκάλυψε την ιστορία μισογυνικής και τοξικής εργασιακής συμπεριφοράς στον οίκο και μετά τη γνωστοποίηση των σχέσεων της φίρμας με τον διαβόητο κατηγορούμενο για παιδοφιλία χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ