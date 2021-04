Η Αντζελίνα Τζολί επιστρέφει στην υποκριτική λόγω του χωρισμού της από τον Μπραντ Πιτ

Η Αντζελίνα Τζολί αποκάλυψε ότι μια «αλλαγή» στην οικογένειά της, την ανάγκασε να επιστρέψει στην υποκριτική.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτις θα εμφανιστεί σύντομα στο θρίλερ δράσης «Those Who Wish Me Dead» στο οποίο θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, κάτι που δεν είναι σύνηθες για την Τζολί.

Εκτός από τον ρόλο της στις ταινίες «Maleficent» το 2014 και τη συνέχεια το 2019, η Αντζελίνα Τζολί σε μεγάλο βαθμό εργάζεται πίσω από την κινηματογραφική κάμερα εδώ και μία δεκαετία, έχοντας σκηνοθετήσει τα φιλμ «Unbroken», «First They Killed My Father» και «By the Sea» που ήταν το τελευταίο, στο οποίο πρωταγωνίστησε με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ.

Η Τζολί τώρα υπονοεί ότι ο χωρισμός της από τον Πιτ προκάλεσε την επιστροφή της στο υποκριτικό έργο.

«Μου αρέσει η σκηνοθεσία, αλλά είχα μια αλλαγή στην οικογενειακή μου κατάσταση που δεν μου επέτρεψε να σκηνοθετήσω για λίγα χρόνια» δήλωσε στο EW.

Έπρεπε να εργάζομαι για πιο σύντομο χρονικό διάστημα και να είμαι σπίτι περισσότερο, έτσι επέστρεψα με κάποιους ρόλους. Αυτή είναι πραγματικά η αλήθεια, διευκρίνισε.

Η Τζολί και ο Πιτ ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το 2016, με τη διαδικασία έκδοσης διαζυγίου να είναι σε εξέλιξη εδώ και πέντε χρόνια. Το 2017, η Αντζελίνα Τζολί εγκαταστάθηκε στο Λος Άντζελες μόνιμα, αφού αγόρασε πολυτελή έπαυλη αξίας 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων που ανήκε στο παρελθόν στον Σεσίλ Ντε Μιλ αξίας 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στην ταινία«Those Who Wish Me Dead» υποδύεται μία πυροσβέστη που πρέπει να προστατεύσει ένα νεαρό αγόρι από μισθωμένους δολοφόνους. Η ηθοποιός είπε ότι ο ρόλος είναι πολύ διαφορετικός από εκείνους στις προηγούμενες ταινίες δράσης.

«Για αυτόν τον χαρακτήρα, δεν υπήρξε εκπαίδευση στις πολεμικές τέχνες ή κάτι ιδιαίτερο» πρόσθεσε.

Η Τζολί πρωταγωνιστεί επίσης στην επερχόμενη ταινία της Marvel «Eternals» και μαζί με τον Κρίστοφ Βαλτζ στο δράμα «Every Note Played».