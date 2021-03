Η Ελ Φάνινγκ θα υποδυθεί την Άλι ΜακΓκρόου στην ταινία «Francis and The Godfather»

Η Ελ Φάνινγκ πρόκειται να υποδυθεί την ηθοποιό Άλι ΜακΓκρόου στην ταινία «Francis and The Godfather» που έχει θέμα τη δημιουργία του πρώτου μέρους της κινηματογραφικής σειράς «Ο Νονός» - The Godfather του 1972.

Η Άλι ΜακΓκρόου ήταν παντρεμένη με τον επικεφαλής παραγωγής του κινηματογραφικού στούντιο Paramount, Ρόμπερτ Έβανς εκείνη την εποχή.

Το «Francis and The Godfather» θα εξερευνά το παρασκηνιακό δράμα που έλαβε χώρα στα γυρίσματα της ταινίας The Godfather με σκηνοθέτη τον Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Ο Μπάρι Λέβινσον θα σκηνοθετήσει την ταινία με βάση το σενάριο του Άντριου Φάροτ και η παραγωγή θα ξεκινήσει αυτό το φθινόπωρο.

Στον ρόλο του Φράνσις Φορντ Κόπολα θα εμφανιστεί ο Όσκαρ Άιζακ, η Ελίζαμπεθ Μος θα είναι η Έλινορ Κόπολα και ο Τζέικ Τζίλενχαλ θα υποδυθεί τον Ρόμπερτ Έβανς.

«Η Ελ είναι μια από τις πιο συναρπαστικές και ευπροσάρμοστες ηθοποιούς εκεί έξω. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που έχει ενταχθεί στο καταπληκτικό καστ του «Francis and The Godfather» και θα φέρει το μοναδικό ταλέντο της στην ταινία» ανάφερε ο Λέβινσον σε δήλωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ