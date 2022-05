Η ελληνική παρουσία στο Φεστιβάλ Καννών

Με ενιαία εκπροσώπηση Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και ΕΚΟΜΕ το ελληνικό Περίπτερο στο 75ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών (17-28/5) φιλοξενεί φέτος περισσότερους φορείς αλλά και περισσότερες δράσεις, για την αποτελεσματικότερη προσέλκυση διεθνών παραγωγών στην Ελλάδα.

Έτσι, μαζί με το ΕΚΚ και το ΕΚΟΜΕ, που πέρυσι ένωσαν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στο εθνικό Περίπτερο στις Κάννες συντονίζουν εφέτος τις δράσεις τους τέσσερα Film Offices (Αθήνας, Κ. Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων), που θα λάβουν το «βάπτισμα του πυρός» στη μεγάλη διεθνή διοργάνωση.



«Και τα τέσσερα αυτά Film Offices έχουν ήδη αναπτύξει στενή συνεργασία με το Hellenic Film Commission του ΕΚΚ στους τομείς της προσέλκυσης και της διευκόλυνσης ξένων παραγωγών, αλλά και της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της κινηματογραφίας μας» ενημερώνει το Ελληνικό κέντρο Κινηματογράφου.

Επίσης στις Κάννες, το ΕΚΚ, το ΕΚΟΜΕ, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η ΕΡΤ συνδιοργανώνουν κοινή τιμητική εκδήλωση με στόχο την ανάδειξη της αναβαθμισμένης ελληνικής συμμετοχής στο Φεστιβάλ Καννών όπου κάνει παγκόσμια πρεμιέρα η ταινία «Dodo» του Πάνoυ Κούτρα, στο τμήμα Cannes Premiere και δύο συμπαραγωγές με την Ελλάδα στο Διαγωνιστικό τμήμα - το «Crimes of the Future» του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, αλλά και το «Triangle of Sadness» του Ρούμπεν Εστλουντ. Στο τμήμα Un Certain Regard διεκδικεί βραβείο η διεθνής παραγωγή «Burning Days» με Έλληνα συμπαραγωγό, Έλληνα διευθυντή φωτογραφίας και με χρηματοδότηση από το μειοψηφικό πρόγραμμα του ΕΚΚ. H μικρού μήκους «Στον θρόνο του Ξέρξη» της Εύης Καλογηροπούλου διεκδικεί βραβείο στη Semaine de la Critique.

Επίσης, στο πλαίσιο της Αγοράς του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί και φέτος η δράση Thessaloniki Goes to Cannes, παρέχοντας ευκαιρίες για ανάπτυξη σε πέντε ελληνικά κινηματογραφικά σχέδια, εκ των οποίων τέσσερα έχουν χρηματοδοτηθεί από προγράμματα του ΕΚΚ.

Η παραγωγός Ιωάννα Μπολομύτη θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα Producers on the Move του European Film Promotion (EFP), του οποίου μέλος είναι το ΕΚΚ και το οποίο πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Το κινηματογραφικό σχέδιο «Το αγόρι με τα γαλάζια μάτια» του Θανάση Νεοφώτιστου επιλέχθηκε να παρουσιαστεί στη δράση Focus CORPO' 2022 της Αγοράς, η οποία υποστηρίζει νέους δημιουργούς που έχουν διακριθεί με μικρού μήκους ταινίες τους, κατά το πρώτο άλμα τους στη μεγάλου μήκους ταινία.

Η παραγωγός Ρομάννα Λόμπατς έχει επιλεγεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα NEW PRODUCER'S ROOM του Court Metrage, το οποίο αφορά στην παραγωγή ταινιών μικρού μήκους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ