Η Έμα Κόριν έκανε πρόβες πολλών ωρών για να φορέσει το νυφικό της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο «The Crown»

Η Έμα Κόριν είναι ενθουσιασμένη που υποδύεται την πριγκίπισσα Νταϊάνα στη σειρά «The Crown».

Σε συνέντευξη στο Radio Times, η ηθοποιός μίλησε για τις πρόβες που έκανε να φορέσει το νυφικό της αείμνηστης Νταϊάνα.

Δεν δείχνουμε τον γάμο. Φοράω το νυφικό για μία στιγμή, ανέφερε η ηθοποιός τονίζοντας ότι έκανε τέσσερις ή πέντε πρόβες, η κάθε μία από τις οποίες διήρκεσε πολλές ώρες.

Η 24χρονη ηθοποιός πόζαρε επίσης στο φωτογραφικό φακό για το εξώφυλλο του τεύχους Οκτωβρίου της βρετανικής Vogue στη συνέντευξη μιλά για την αντίδρασή της όταν έμαθε ότι θα υποδυθεί αυτόν τον σημαντικό ρόλο στην επερχόμενη τέταρτη σεζόν της σειράς του Netflix.

«Δεν το είπα σε κανέναν για λίγο» είπε. «Αγαπώ τις φίλες μου, αλλά νομίζω ότι θα το αποκάλυπταν» σημείωσε.

Παραδέχεται ότι δεν μπόρεσε να κρύψει καλά τα νέα και τελικά οι φίλες της το μάντεψαν.

«Οι φίλοι μου από το σχολείο έκαναν αυτό το απίστευτο πράγμα, δημιούργησαν ένα λεύκωμα γεμάτο με όλα τα στιγμιότυπα οθόνης από την ομάδα μας στο WhatsApp, όπου έχω πει: "Θεέ μου, παιδιά, έχω προσκληθεί για ακρόαση"» ανέφερε η Έμα Κόριν. «Ή μια τυχαία συνομιλία που είχαμε πριν από τέσσερα χρόνια, όταν είπα: "Δεν είναι η Νταϊάνα καταπληκτική!"».

