Η ηθοποιός Κάρολ Σάτον πέθανε από κορωνοϊό

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών και έχοντας νοσήσει με κορωνοϊό η Αμερικανίδα ηθοποιός Κάρολ Σάτον.

Η ηθοποιός της ταινίας «Ανθισμένες Μανόλιες» (έπαιξε τον ρόλο της νοσοκόμας Pam – 1989) νοσηλευόταν εδώ και αρκετές εβδομάδες στο Touro Infirmary της Νέας Ορλεάνης.

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η δήμαρχος της πόλης, LaToya Cantrell μέσω των social media: «Η Κάρολ Σάτον ήταν η βασίλισσα του θεάτρου της Νέας Ορλεάνης, τιμώντας την πόλη μας για αρκετές δεκαετίες. Θα την θυμόμαστε πάντα για την παρουσία της και τους φοβερούς χαρακτήρες που ερμήνευσε» ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Ήταν τιμή μας να συνεργαστούμε με αυτήν τη βετεράνο ηθοποιό Κάρολ Σάτον στη σειρά μας» έγραψε σε ανάρτησή της στο Twitter η Ava DuVernay, που σκηνοθέτησε τη σειρά «Queen Sugar» με παραγωγό την Όπρα Γουίνφρι.

Η ηθοποιός γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη, και εκτός από τις «Ανθισμένες Μανόλιες», έπαιξε στις ταινίες «The Help» και στις σειρές «Love craft Country» και «True Detective». Το 2012 είχε τιμηθεί από τη Νέα Ορλεάνη με το Lifetime Achievement Award, ενώ είχε αποκτήσει δυο παιδιά, τον Archie και την Aunya.

Carol Sutton was practically the Queen of New Orleans theater, having graced the stages across the city for decades. The world may recognize her from her performances in movies and on TV -- whether it's "Treme" or "Claws," or "Runaway Jury" or "Queen Sugar" --⤵️ pic.twitter.com/ODsTh9PrTg