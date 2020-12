Η οικογένεια της Γκαλ Γκαντότ κάνει σύντομη εμφάνιση στην ταινία «Wonder Woman 1984»

Όταν η ταινία «Wonder Woman 1984» κάνει πρεμιέρα την Ημέρα των Χριστουγέννων, οι οξυδερκείς θεατές μπορεί να παρατηρήσουν εμφάνιση - έκπληξη από ανθρώπους που είναι πολύ κοντά στην Γκαλ Γκαντότ: τον σύζυγό της, Γιάρον Βερσάνο και τις κόρες τους, Μάγια και Άλμα.

Σε συνέντευξη στο Fox DC 5, η ηθοποιός έκανε λόγο για «Χριστουγεννιάτικη σκηνή» επισημαίνοντας ότι η οικογένειά της κάνει μια σύντομη εμφάνιση.

«Σημαίνει πολλά, ειδικά σε αυτήν την πολύ ξεχωριστή σκηνή» είπε η Γκαντότ.

«Έχω δύο κόρες, και οι δύο εμφανίζονται, η μεγαλύτερή μου εμφανίστηκε με τον Άσα, τον γιο της Πάτι Τζένκινς, σκηνοθέτιδα της ταινίας και η μικρότερή μου, στην οποία ήμουν έγκυος κατά τη διάρκεια της επανάληψης των γυρισμάτων του πρώτο φιλμ "Wonder Woman", ήταν εκεί με τον σύζυγό μου» ανέφερε.

