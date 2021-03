Η Κέρι Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι θα κάνει διάλειμμα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Κέρι Ουάσινγκτον κάνει ένα μικρό διάλειμμα όσον αφορά την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ηθοποιός ανακοίνωσε ότι θα κάνει αποχή από τα social media, ενώ εργάζεται σε κάποια νέα πρότζεκτ.

Σε ένα διασκεδαστικό βίντεο που δημοσίευσε τόνισε ότι δεν θέλει να αφήσει τους θαυμαστές της χωρίς καμία ενημέρωση και ότι προγραμματίζει μερικά μελλοντικά tweets.

«Σας αγαπώ παιδιά. Αλλά ήρθε η ώρα να κάνω ένα μικρό διάλειμμα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξέρω ότι θα υπάρξουν πολλές ιδιαίτερες στιγμές τις επόμενες εβδομάδες, οπότε έβαλα μαζί σε ένα βίντεο όλες τις στιγμές που θα μοιραζόμασταν αυτόν τον μήνα» έγραψε. «Απολαύστε το! Μου λείπετε ήδη» πρόσθεσε.

Η Ουάσιγκτον στο βίντεο που δημοσίευσε γιόρτασε την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου και την πρώτη Ημέρα της Άνοιξης – λίγο νωρίς φυσικά και στη συνέχεια κάλεσε τον πατέρα της να πει ένα αστείο.

I love you guys. But it's time for me to take a little break from the socials. I know there’s gonna be a lot of special moments unfolding in the next few weeks so I put together a video of all the moments that we would have shared together this month. Enjoy! Miss you already 🥰 pic.twitter.com/2yfDmrWoiq