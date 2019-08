Η Κιμ Κατράλ λέει ότι δέχτηκε επίθεση μετά την άρνηση της να επιστρέψει στο Sex and the City

Λάδι στη φωτιά ρίχνει η Κιμ Κατράλ, για ακόμα μία φορά, εναντίον των συμπρωταγωνιστριών της στο «Sex and the City» σε συνέντευξη που έδωσε στο «The Observer Magazine» λέγοντας ότι δέχτηκε «εκφοβισμό».



Όπως είπε η Κιμ αισθάνεται ευγνωμοσύνη για τα όσα αποκόμισε από τη σειρά που κράτησε έξι σεζόν και τις δύο πολύ επιτυχημένες ταινίες υποδυόμενη τη Σαμάνθα Τζόουνς, ωστόσο τόνισε ότι αισθάνθηκε να δέχεται επίθεση όταν αρνήθηκε να επιστρέψει στον ρόλο για να γυριστεί η τρίτη συνέχεια της ταινίας.



«Για μένα ο ρόλος της Σαμάνθα Τζόουνς τελείωσε γιατί αγαπούσα πραγματικά το Sex and the City», είπε η ηθοποιός και πρόσθεσε: «Ήταν μια ευλογία για μένα με πολλούς τρόπους, αλλά μετά τη δεύτερη ταινία είχα βαρεθεί».



«Δεν κατάλαβα γιατί δεν με αντικατέστησαν με μία άλλη ηθοποιό, αντί να σπαταλάμε το χρόνο μας. ΌΧΙ σημαίνει ΟΧΙ» τόνισε.



«Δεν θέλω να περνάω ούτε μία ώρα που να μην την απολαμβάνω. Θέλω να επιλέγω εγώ πώς θα ξοδεύω τον χρόνο μου, προσωπικά και επαγγελματικά. Είναι η ζωή μου», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ