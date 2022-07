«Η κυρία Χάρις πηγαίνει στο Παρίσι» ελπίζοντας να αποκτήσει ένα φόρεμα του Dior

Στη ρομαντική ταινία «Mrs Harris Goes to Paris», μια μεσήλικη κυρία που ζει στο Λονδίνο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ονειρεύεται να αποκτήσει ένα φόρεμα Christian Dior. Το 1957, ωστόσο, στο απόγειο της φήμης του New Look του Dior, αυτό δεν ήταν εύκολο. Δεν υπήρχε κατάστημα ή κάποιος τρόπος να το παραγγείλει. Ο μοναδικός τρόπος για το αποκτήσει ήταν να πάει ή ίδια στον οίκο στη λεωφόρο 30 Avenue de Montaigne.



Η ταινία, είναι ένα ρομαντικό παραμύθι σύμφωνα με το ΑP με πρωταγωνίστριες τη Λέσλι Μάνβιλ (Lesley Manville) ως κυρία Xάρις, που ανακαλύπτει τον Dior όταν καθαρίζει το σπίτι ενός πλούσιου πελάτη της, και την Ιζαμπέλ Υπέρ (Isabelle Huppert) ως τη σνομπ Mαντάμ Κολμπερτ, η οποία αντιδρά στην ιδέα ότι μια γυναίκα σαν την κυρία Χάρις φοράει Dior. Ο σκηνοθέτης της ταινίας Άντονι Φάμπιαν (Anthony Fabian) ελπίζει ότι η ταινία θα ενθουσιάσει και θα εμπνεύσει το κοινό περισσότερο για την αξιοπρέπεια που εκπέμπει η ηρωίδα της ταινίας παρά για τις φιλοδοξίες της.



«Νομίζω ότι όλοι θέλουμε κάτι που μοιάζει ανέφικτο», δήλωσε ο Φάμπιαν, ο οποίος έκανε τη διασκευή στο μυθιστόρημα του 1958 του Πολ Γκαλίκο.



Ο οίκος Dior βοήθησε με τη σειρά του ανοίγοντας τα αρχεία και παρέχοντας σχέδια για το ατελιέ του, το οποίο αναδημιουργήθηκε από την παραγωγή σε μία δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας. Ένα μεγάλο μέρος των γυρισμάτων έγιναν στη Βουδαπέστη.



Ο Φάμπιαν επιστράτευσε για τις ανάγκες της ταινίας τις βραβευμένες με Όσκαρ, σχεδιάστρια κοστουμιών Τζένι Μπίβαν (Jenny Beavan) και τη σχεδιάστρια παραγωγής Λουσιάνα Άριγκι (Luciana Arrighi).



Τα φορέματα από εκείνη την εποχή του Dior είναι σπάνια, ωστόσο, η Μπίβαν βασίστηκε σε φωτογραφίες και σχέδια. «Ένιωσα μεγάλη πίεση γιατί είχαμε τόσα λίγα χρήματα για να τα κάνουμε όλα. Ήθελα να τιμήσω τον Dior», δήλωσε η Μπίβαν.



Η ταινία έκανε χθες (15/7) πρεμιέρα στις ΗΠΑ.