Η κρυφή πλευρά της Τζάκι Κόλινς σε ντοκιμαντέρ

Η Τζάκι Κόλινς έγραψε 32 μυθιστορήματα και πούλησε 500 εκατομμύρια βιβλία κατά τη διάρκεια της καριέρας της, αλλά ανεξάρτητα από το πόσες λαμπερές πρωταγωνίστριες δημιούργησε καμία δεν ήταν τόσο σπουδαία όσο η ίδια η συγγραφέας.



Γύρω από τη συγκεκριμένη διαπίστωση, στο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Lady Boss: The Jackie Collins Story» η σκηνοθέτιδα Λόρα Φέρι εξερευνά τη γυναίκα πίσω από τη δημόσια εικόνα της εύπορης και διάσημης μέσα από συνεντεύξεις με τα παιδιά της Τζάκι Κόλινς, την αδερφή της, γνωστή ηθοποιό Τζόαν Κόλινς, τους φίλους της και τους συναδέλφους της. Δημιουργεί ένα πορτρέτο μιας περίπλοκης γυναίκας, που είχε δύναμη, ευφυΐα και αντίληψη των πραγμάτων περισσότερο από οποιαδήποτε φανταστική ηρωίδα της, η ζωή της όμως είχε και τραγωδίες.



Η συγγραφέας, η οποία πέθανε από καρκίνο το 2015, μεγάλωσε στη σκιά της πιο εντυπωσιακής, μεγαλύτερης αδερφής της, Τζόαν Κόλινς και προσπάθησε και η ίδια να κατακτήσει το Χόλιγουντ. Όταν αυτό δεν πέτυχε, η Τζάκι Κόλινς το 1968 και μετά από έναν αποτυχημένο γάμο έγραψε το πρώτο της μυθιστόρημα, με τίτλο «The World Is Full of Married Men» (Ο κόσμος είναι γεμάτος από παντρεμένους άνδρες). Το βιβλίο είχε θέμα τις εξωσυζυγικές σχέσεις και απαγορεύτηκε στην Αυστραλία και τη Νότια Αφρική.

Καθώς περνούσαν τα χρόνια με τη συγγραφή είδε τη φήμη της να φτάνει στα ύψη. Μετακόμισε στο Λος Άντζελες και κυκλοφόρησε μία σειρά βιβλίων με την αγαπημένη της ηρωίδα, Λάκι Σαντάντζελο συμπεριλαμβανομένων των «Chances» το 1981 και του «Lady Boss» το 1990.

«Αναζητούσα να κάνω μία νέα ταινία και ήθελα να έχει θέμα μία υπέροχη γυναίκα» δήλωσε η Λόρα Φέρι στο BBC διευκρινίζοντας ότι την προσέγγισαν οι κόρες της Τζάκι Κόλινς και ενθουσιάστηκε με την προοπτική να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της.

«Διαβάζαμε τα βιβλία της την ώρα των μαθηματικών στην τάξη, κρυμμένα κάτω από τα θρανία. Με ενδιέφερε να κοιτάξω την άλλη πλευρά της ιστορίας. Τη δημόσια εικόνα που δημιούργησε» ανέφερε.

Το μυθιστόρημά της Τζάκι Κόλινς «Hollywood Wives», που πούλησε 15 εκατομμύρια αντίτυπα, ήταν μια σαφής ματιά στην Τίνσελταουν του Λος Άντζελες.

Όταν μίλησα με τις φίλες της Τζάκι στο Χόλιγουντ, είπαν ότι όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο, είχαν σχηματιστεί ουρές στις οποίες περίμεναν οικιακοί βοηθοί έξω από τα βιβλιοπωλεία, ανέφερε η σκηνοθέτιδα.

«Τις είχαν στείλει για να πάρουν τα βιβλία οι πραγματικές «σύζυγοι του Χόλιγουντ» για να διαβάσουν αν τις είχε συμπεριλάβει στο βιβλίο. Εν μέρει ήθελαν να είναι στις σελίδες, αλλά έτρεφαν και φόβο, διευκρίνισε.

Η Τζάκι Κόλινς έγραψε βιβλία που είχαν φανταστικό τέλος. Έπαιρνε μία πραγματική κατάσταση και άλλαζε το τέλος, όπως εκείνη ήθελε. Έγραφε με συνέπεια για γυναικείους χαρακτήρες η Λάκι Σαντάντζελο, που ήταν σχεδόν υπεράνθρωπος. Ήταν ένας φεμινιστικός κόσμος παραμυθιού και κυνηγούσε και η ίδια αυτόν τον κόσμο, κυνηγούσε ένα όνειρο» τόνισε η Λόρα Φέρι.

Για εμένα, ο φεμινισμός έχει να κάνει με την ελευθερία και μου αρέσει η ιδέα να την καθορίζουμε για τον εαυτό μας. Η ιστορία της Τζάκι μας δείχνει πραγματικά αυτό, ανέφερε.

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα της Νέας Υόρκης, εξετάζει πώς η Κόλινς μετέτρεπε την προσωπική της δυστυχία σε έναν κόσμο φαντασίας με ηρωίδες που ήξεραν πώς να πάρουν αυτό που ήθελαν.

Η ταινία, σύμφωνα με τη δημιουργό της, δείχνει ότι και η Τζάκι Κόλινς ήταν άνθρωπος και όπως όλοι, είχε μία ταραγμένη ζωή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ