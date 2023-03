«Οι Ξεχασμένοι»: Μια ταινία τρόμου βγαλμένη από μια εγκαταλειμμένη λουτρόπολη της Αργεντινής

Εμπνευσμένοι από τη πραγματικά απίστευτη ιστορία του Επεκουέν, μιας λουτρόπολης λίγο έξω από το Μπουένος Άιρες που, από λαοφιλές τουριστικό θέρετρο μετατράπηκε σε πόλη φάντασμα λόγω των πλημμυρών που τη βύθισαν επί 30 ολόκληρα χρόνια κάτω από το νερό, οι αδερφοί Luciano & Nicolás Onetti κάνουν την καλύτερή τους ταινία, χρησιμοποιώντας ως σκηνικό τα πραγματικά ερείπια της πόλης που έχει αρχίσει να βγαίνει στην επιφάνεια, και μας παρουσιάζουν ένα αιματοβαμμένο slasher που κλείνει το μάτι στα κλασικά Texas Chainsaw Massacre και The Hills Have Eyes, χωρίς να έχει πολλά να ζηλέψει από εκείνα!

Η επιτυχία της ταινίας οδήγησε στο sequel What The Waters Left Behind: Scars που θα έρθει στους κινηματογράφους τον ερχόμενο χειμώνα.

Σύνοψη

Το Επεκουέν ήταν ένα από τα πλέον τουριστικά χωριά της Αργεντινής, με εκατοντάδες επισκέπτες να συρρέουν για τις θερμές πηγές του. Μέχρι που στις 10 Νοεμβρίου 1985, η τεράστια ποσότητα του νερού έσπασε το φράγμα, κατέκλυσε το χωριό και το βύθισε ολοκληρωτικά. Τριάντα χρόνια αργότερα, τα νερά υποχωρούν, με τους κατοίκους όμως να μην επιστρέφουν. Μια παρέα νεαρών, παρά τις προειδοποιήσεις, ταξιδεύουν στα αποκαλυφθέντα ερείπια για να γυρίσουν ένα ντοκιμαντέρ για την ιστορία του Επεκουέν, όμως αντίθετα με ότι νόμιζαν, δεν είναι μόνοι τους…

What the Waters Left Behind / Los Olvidados

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Luciano Onetti, Nicolás Onetti



Πρωταγωνιστές: Mirta Busnelli, Gustavo Garzón, Agustín Pardella, Victoria Maurette, Victorio D’Alessandro

Διάρκεια: 98′



Χώρα παραγωγής: Αργεντινή



Έτος παραγωγής: 2017



Γλώσσα: Ισπανικά

Δείτε το τρέιλερ: