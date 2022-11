«Οι Μαθητές του Ουμπέρτο Πρίμο» της Alessandra Maioletti για δύο προβολές στον Κινηματογράφο Δαναό

Tο docudrama «Οι Μαθητές του Ουμπέρτο Πρίμο», σε σκηνοθεσία της Alessandra Maioletti, θα προβληθεί το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Νοεμβρίου στις 16.00 το απόγευμα στον Κινηματογράφο Δαναό (Λεωφόρος Κηφισίας 109, Αμπελόκηποι, Μετρό Πανόρμου), παρουσία της σκηνοθέτη και του συν-σεναριογράφου.

Η ταινία, που είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ, έχει προκαλέσει συγκίνηση σε κατάμεστες αίθουσες, αλλά και προβληματισμό, σε όσα φεστιβάλ έχει συμμετάσχει ως τώρα, και έχει τιμηθεί με τα ακόλουθα βραβεία:

Los Angeles Greek Film Festival – Winner Best Documentary – 2022



San Francisco Greek Film Festival – Winner Best Documentary – 2022



London Greek Film Festival – Winner Best Documentary – 2022



Official Selection at the Thessaloniki Documentary Film Festival – 2022

Όλα ξεκίνησαν το 2003 όταν ο καθηγητής Crescenzi ανακάλυψε ένα παλιό αρχείο με φωτογραφίες, σχολικές εκθέσεις, ταυτότητες και απολυτήρια στο υπόγειο του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου στη Θεσσαλονίκη. Το κτίριο ήταν κάποτε η έδρα του ιταλικού σχολείου «Ουμπέρτο Πρίμο», όπου φοιτούσαν εκατοντάδες Εβραίοι μαθητές μέχρι το σχολικό έτος 1941-42.

Μέσα από τις περιπέτειες 9 μαθητών η ταινία αφηγείται την ιστορία του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, όπου το 96% των Εβραίων της πόλης οδηγήθηκαν στο Άουσβιτς. Ως αφηγητής, ο A. Crescenzi, θα είναι ο συνδετικός κρίκος για το ξετύλιγμα αυτών των ιστοριών.

Μέσα από τα δικά του μάτια θα δούμε κι εμείς το χρονικό πλαίσιο στο οποίο διαδραματίζονται αυτές οι μικρές και μεγάλες ιστορίες, από τα πρώτα αντιεβραϊκά μέτρα του 1941 έως την Απελευθέρωση.

Την εξιστόρηση ενισχύουν και οι μαρτυρίες των Alberto Modiano και Drita Giomo, που υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες εκείνων των γεγονότων.

Το ντοκιμαντέρ προσεγγίζει την ιστορία του Ολοκαυτώματος με μια νέα σκηνοθετική ματιά και στοχεύει να καλλιεργήσει μια κουλτούρα μνήμης ως κοινή συλλογική γνώση, να αναπτύξει μια κριτική προσέγγιση στα ζητήματα της εποχής μας, ως πολίτες με προσεκτική και συμμετοχική συνείδηση. Γι’ αυτό εξάλλου η ταινία απευθύνεται ιδιαίτερα σε εκπαιδευτικούς και νέους ανθρώπους.

Συντελεστές Ταινίας

Σενάριο – Ιδέα: Antonio Crescenzi, Alessandra Maioletti

Σκηνοθεσία: Alessandra Maioletti

Διεύθυνση φωτογραφίας: Δημήτρης Κατσαϊτης

Μουσική Σύνθεση: Χρήστος Δαυίδ Νταούλας

Σκηνογραφία – Art Direction: Γιώργος Γεωργίου, Λουκάς Οικονομόπουλος

Ενδυματολογία: Βασιλεία Ροζάνα

Μοντάζ: Άγγελος Αγγελόπουλος, Βαγγέλης Πυρπίλης

Make-up artist: Mαρία Ιωαννίδου

Hair stylist: Καίτη Αραβατινού

Βοηθός σκηνοθέτη: Ευγενία Μαραγκού

Sound Design: Αναστάσιος Κατσάρης, Τόνια Βλάχου

Casting Director: Alessandra Maioletti

Ηθοποιοί: Γιάννης Τριαντάκης, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Δήμητρα Δερζέκου, Λευτέρης Κολίτσος, Σοφία Σκαραμαγκά, Ντίνος Γκελαμέρης, Βίνα Σέργη, Τζώρτζης Παπαδόπουλος, Κώστας Καλουδιώτης

Παραγωγή: Oneiro Company

Συμπαραγωγή: ΕΡΤ, COSMOTE TV

Εκτέλεση Παραγωγής: Blacklight Productions

Executive Producers: Αντόνιο Κρεσέντσι, Νταϊάν Μπουλανζέρ, Τάσος Κατσάρης

Με την υποστήριξη: Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Αθήνα, Πρεσβείας της Ιταλίας Αθήνα, ΕΚΟΜΕ, Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, KickStarter, ΔΕΣΦΑ, RFG.

Υπό την Αιγίδα: ΕΟΤ, Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος, Δήμος Θεσσαλονίκης

Ιστοσελίδα της ταινίας: www.thestudentsofumbertoprimo.com

Info Προβολής

Πότε: Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Νοεμβρίου στις 16.00

Πού: Κινηματογράφος Δαναός (Λεωφόρος Κηφισίας 109, Αμπελόκηποι, Μετρό Πανόρμου)

Εισιτήριο: 8 ευρώ (6.50 για ειδικές κατηγορίες, μόνο στο ταμείο).

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με την σκηνοθέτη Alessandra Maioletti και τον συν-σεναριογράφο Antonio Crescenzi. Συντονίζουν: Στις 5 Νοεμβρίου η σκηνοθέτης Αύρα Γεωργίου και στις 6 Νοεμβρίου η δημοσιογράφος Δάφνη Σκαλιώνη.

