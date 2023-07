«Η Μελωδία της Ελευθερίας»: Η νέα αμερικάνικη ταινία για το παιδικό τράφικινγκ σπάει ταμεία

Η αμερικάνικη ταινία με τίτλο «Sound of Freedom» (Η Μελωδία της Ελευθερίας), ήταν μόλις πίσω από τα «Insidious: The Red Door» και «Indiana Jones and the Dial of Destiny» στο box office των ΗΠΑ το περασμένο Σαββατοκύριακο. Το «Sound of Freedom», ένα θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Καβίζελ ως ομοσπονδιακό πράκτορα που τα βάζει με διακινητές παιδιών, δεν δείχνει να είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του φετινού καλοκαιρινού box office. Αλλά μπορεί να κάνει την έκπληξη, σύμφωνα με τους κριτικούς του κινηματογράφου.





Η ταινία, βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία: Ο Καβίζελ υποδύεται τον Τιμ Μπάραλντ, έναν πράκτορα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ που ερεύνησε κύκλωμα παιδεραστών, Ο Μπάλαρντ ίδρυσε αργότερα την ομάδα κατά της εμπορίας ανθρώπων Operation Underground Railroad και διορίστηκε από τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε μια ομοσπονδιακή συμβουλευτική επιτροπή για την εμπορία ανθρώπων.



Ορισμένοι κριτικοί λένε ότι η ταινία απευθύνεται στο κίνημα QAnon, το οποίο υποστηρίζει μια θεωρία συνωμοσίας που κατηγορεί τις προοδευτικές ελίτ για παιδεραστία. Ο Guardian το ονόμασε «θρίλερ που γειτνιάζει με το QAnon».





Ένα άρθρο του Rolling Stone ανέφερε ότι η «βασική προσβασιμότητά του το καθιστά πολύτιμο ως εργαλείο στρατολόγησης». Σε συνέντευξή του, ο Νιλ Χάρμον, διευθύνων σύμβουλος της Angel Studios, που είναι και ο διανομέας της ταινίας, είπε: «Όποιος παρακολουθεί αυτήν την ταινία ξέρει ότι δεν αφορά θεωρίες συνωμοσίας», προσθέτοντας, «δεν έχει να κάνει με την πολιτική».



Ο Καβίζελ, που έπαιξε τον ομώνυμο ρόλο στην ταινία του Μελ Γκίμπσον το 2004 «Τα Πάθη του Χριστού», φάνηκε να αναφέρεται εμμέσως στο QAnon ενώ προωθούσε την ταινία στο podcast του Στίβεν Κ. Μπάνον, λέγοντας «Έρχεται μια μεγάλη καταιγίδα», ένα μότο του κινήματος, αναφέροντας και το «αδρενόχρωμα», μια ορμόνη που οι οπαδοί του QAnon λένε ότι οι ελίτ συλλέγουν από τα παιδιά-θύματα τους.





Η ταινία, η οποία δημιουργήθηκε ανεξάρτητα με κόστος 14,5 εκατομμύρια δολάρια έχει εισπράξει περισσότερα από 41 εκατομμύρια δολάρια από την εγχώρια κυκλοφορία της στις ΗΠΑ, την Τρίτη 4 Ιουλίου, μέχρι το περασμένο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το Comscore.

Το ασυνήθιστο πρόγραμμα «Pay It Forward» των Angel Studios, το οποίο επιτρέπει στους

υποστηρικτές να πάνε στο Διαδίκτυο για να αγοράσουν εισιτήρια για όσους διαφορετικά δεν θα έβλεπαν την ταινία, μπορεί να βοήθησε.



Η Angel, η οποία εδρεύει στο Πρόβο της Γιούτα, βασίζεται στο crowdfunding, τη χρηματοδότηση του κοινού της, για να ενισχύσει τα έργα της. Περισσότεροι από 7.000 «άγγελοι επενδυτές» συγκέντρωσαν 5 εκατομμύρια δολάρια με αντάλλαγμα στην κατανομή εσόδων για να βοηθήσουν την παραγωγή του «Sound of Freedom», είπε η εταιρεία.



«Πιστεύουμε ότι το μοντέλο του συστήματος “gatekeeper” του Χόλιγουντ, που ελέγχει και καθοδηγεί το περιεχόμενο ταινιών, δεν επιλέγει αυτό το περιεχόμενο που θέλουν να παρακολουθήσουν οι άνθρωποι», δήλωσε ο Τζέρεντ Γκίζι, αντιπρόεδρος της παγκόσμιας διανομής της Angel.



Πάντως η ταινία, η οποία διαρκεί λίγο περισσότερο από δύο ώρες, δεν αναφέρει συγκεκριμένες αρχές του QAnon. Στα πλαίσια τυπικών ταινιών δράσης, απεικονίζει την εμπορία ανθρώπων και τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, και υποδηλώνει ότι οι διεθνείς πλούσιοι είναι μεταξύ των πελατών της.



Κατά τη διάρκεια των συντελεστών, ο Καβίζελ απευθύνθηκε στο κοινό, λέγοντας ότι οι κινηματογραφιστές ελπίζουν ότι το «Sound of Freedom» θα είναι «Η Καλύβα του Μπαρμπα-Θωμά» της σκλαβιάς του 21ου αιώνα. Και πρόσθεσε, «Πιστεύουμε ότι αυτή η ταινία έχει τη δύναμη να είναι ένα τεράστιο βήμα προς τον τερματισμό της εμπορίας παιδιών».



Οι κριτικές στο IMDb είναι εξαιρετικά θετικές, δίνοντας βαθμολογία στην ταινία 8,6 αστεράκια στα 10.



Το επίσημο τρέιλερ της ταινίας